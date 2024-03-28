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愛情超正三觀金句必讀：一個人多好不重要，對你多好才重要

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▲▼愛情超正三觀金句必讀。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲溫暖又有著力量的金句療癒人心。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導　

談戀愛是一件美好的事情，有心動、有期待，或許也會失望，但絕不是沒有底線的自我傷害，如果你正深陷在愛情的泥沼之中而無法自拔，以下這些句子或許能給你一點省思。

#所有的關係都要懂得互相服軟，輪流低頭就不會走散。

▲▼愛情超正三觀金句必讀。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#真正的感情禁得起爭吵，受得了想念，忍得了離別，也熬得過時間。

#好的愛情是你通過一個人看到整個世界；而不好的愛情，是你為了一個人捨棄全世界。

#喜歡和愛是不一樣的，如果你喜歡一朵花，你會摘下它；如果你愛一朵花，你會給它澆水。

#如果想念你，他會找；如果想要你，他會說；如果在乎你，他會真情流露，如果這些都沒生，那麼他就不勞你費心了。

▲▼愛情超正三觀金句必讀。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#一個人多好不重要，對你多好才重要。

#愛情不是誰改變了誰，而是正視到差異和完美之後，仍然坦然接受、彼此扶持。

#比起從別人那裡索取愛意 我更希望有人因為擁有我而感到幸福。

▲▼愛情超正三觀金句必讀。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#有人給你畫餅，為了哄你開心，有人買了餅，只為你開心。

#兩個人最好的狀態，大概就是深情不糾纏。

#所以別再欺騙自己了，他如果愛你，就會有愛你的樣子；倘若不愛，你看到的就是他敷衍你、冷落你的樣子。

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關鍵字：

愛情, 關係, 深思, 底線, 真愛

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