VALENTINO新創意總監真的是他！GUCCI前設計師Alessandro Michele接掌

記者林明瑋 / 綜合報導

VALENTINO在Pierpaolo Piccioli離任後，創意總監大位將由誰接任是熱門話題，前幾天出現品牌與GUCCI前任創意總監Alessandro Michele洽談、簽約的耳語，如今證實Alessandro Michele將接手，成為VALENTINO的新任創意總監，Alessandro Michele是鬼才型設計師，當年翻轉GUCCI成績斐然，他執掌VALENTINO的首個系列將在今年9月舉辦的2025年巴黎春夏時裝周登場，會注入什麼樣的美學，令人滿滿期待。

▲VALENTINO宣布由Alessandro Michele接掌創意總監。（圖 / 品牌提供）

Pierpaolo Piccioli上周宣布離開合作了25年的VALENTINO，接著品牌宣布取消今年6月的2024秋冬男裝秀及高級訂製服秀，隨後創意總監接任者的臆測不斷，今天宣布由Alessandro Michele出線，自2024年4月2日正式上任，VALENTINO主席Rachid Mohamed Rachid過去曾與Alessandro Michele合作，他表示：「此項任命將開啟一段嶄新的創意旅程，Alessandro Michele 將以自身的獨到視角和豐富經驗，延續品牌在全球特有的價值、傳統以及時裝風範。」

Rachid Mohamed Rachid也提到，Michele是一位卓越的天才，「我堅信以他的獨特創意與敏感，將會不斷鞏固品牌多年來的美譽，強化義大利高級時裝的形象，VALENTINO將會邁向新的一頁，迎接更加亮眼的美學未來。」

Alessandro Michele則說：「加入這個以創造美為己任的家庭，我深感喜悅，同時也肩負著重大責任，因為這個品牌已然是優雅、精製與風範的象徵。」他並表示：「我首先想到了品牌歷史及背後的文化與傳統，以往的成績給我很多靈感，我會透過自身的努力和創意，延續品牌的影響力。」