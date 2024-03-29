Valextra絕美新店整片包包牆超好拍！「靜奢風」必投資極簡款一次看

記者鮑璿安／台北報導

Quiet Luxury靜奢風的洗禮下，義大利國寶級皮件品牌 Valextra低調的設計語言擄獲許多粉絲，近日品牌終於進駐台北遠東SOGO 敦化館，選用沈穩色調的店裝，掛滿 Tric Trac 包款的牆面成為重點，搭配上數款全新抵台的手袋，《ET FASHION》就整理出新店亮點、推薦款式。

▲ Valextra台北遠東SOGO 敦化館全新店裝，掛滿 Tric Trac 包款的牆面。（圖／品牌提供）

▲VV Hobo包款。（圖／品牌提供）





▲Valextra Iside Totem包款。（圖／品牌提供）

隨著大尺寸包款流行復甦，「VV Hobo」選用品牌最具代表性的 Millepunte 頂級小牛皮製成，搭配全絨面革襯裡，並由黑色的 Costa 邊緣收尾，一柔一剛平衡出棱角質感，而Valextra標榜手工打造，費時兩日時間才完成。品牌主推的Iside也是相當值得投資的選項，經典的結構美感搭配上滑動鎖扣、可拆卸式背帶，擁有滿滿的都會感，這次更換上了刺繡線條和圖騰甚至是特殊造型手柄，如藝術品般令人陶醉。





▲Raffia Mini Tote(左)及Raffia Mini Bucket(右)包款，包身採用拉菲草與純棉混合編織而成。（圖／品牌提供）

品牌包款均由米蘭工匠親手打造，雖然外觀毫無顯著Logo，卻以優雅耐看的廓形成為經典，而開袋後會發現包款內襯均有金色壓印編號，代表生產的日期和工匠編號，因此每一顆包都是獨一無二之作。除了單色皮革造型，也發揮出精湛的編織技藝打造新款水桶包，Raffia Mini Tote 及Raffia Mini Bucket手袋包身採用拉菲草與純棉混合編織而成，呈現相當細緻且平滑的紋理，貼心的大尺寸也便於日常攜帶。

▲隈研吾將自然融入建築環境與「負建築」運動而聞名於世 。（圖／品牌提供）

▲Peekaboo、Baguette Soft Trunk 兩個包款及 FENDI Flow 運動鞋三項經典單品進行改革 。（圖／品牌提供）

同時FENDI 與日本傳奇建築師隈研吾合作，系列鎖定Peekaboo、Baguette Soft Trunk 兩個包款及 FENDI Flow 運動鞋三項經典單品進行改革，以手工造紙技術出發，混合棉花及樹皮纖維製成的 Waranshi 和紙為主要材料，進而塑造乾燥柔軟的極佳觸感。而表面的斑駁不完美，正是隈研吾對於自然、建築的理念；第二款 Peekaboo 設計則由淺色樺樹皮編織而成，巧妙地向 FENDI Pequin 條紋致敬，包身內的框架由托斯卡尼的橄欖木雕刻而成，處處體現了手工藝帶來的獨特溫度。