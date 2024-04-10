試・開箱／抗痘、白皙一次滿足！超強三酸精華解決油肌煩惱

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

每個人都希望擁有透亮的肌膚狀態，加上台灣天氣普遍濕熱，臉部油脂分泌多，很容易出現痘痘、粉刺等問題，因此，酸類保養成為大勢，不僅可以讓肌膚透明有感，更是可以幫助改善出油過多的狀況，減少粉刺痘痘，以下就盤點多款酸類單品，身為油性肌膚不能錯過。

＃DermaAngel護妍天使 三重酸煥膚極效精華，售價690元

以超薄痘痘貼打進年輕族群的護妍天使，針對台灣女性容易出油的肌膚狀態，推出全新的三重酸煥膚極效精華，獨家科研黃金三重酸配方，可以針對肌膚深層、中層即淺層的油脂、老廢角質作用，重點是使用起來一點都不會過於刺激的配方，一抹就可以迅速吸收，展現水煮蛋般平滑。

＃薇佳 蜜花酸晶A醇煥顏精華乳，售價1580元

對於肌膚暗沉粗糙的問題，薇佳也提出全新解方，透過杏仁酸、花蜜酸、花酸以黃金比例8：1：1的比例，打造出全新蜜花酸晶，同時再搭配現在最受到歡迎的A醇成分，利用專利微囊包覆技術，讓成分可以更深層釋放，抗老白皙一次滿足。

＃嬌蘭 皇家蜂王乳淨亮精華水，150ml、售價4950元

以蜂蜜為靈魂的嬌蘭以一瓶平衡油成為年輕人小奢寵的確幸，歷經15年研究中心發現基阿維樹花朵中汲取出的白蜂蜜，不僅超過99%都是單花蜂蜜，極其稀有，煥亮效果更是超越經典成分菸鹼醯胺，輔以維他命C、自然複合酸AHA，可以發揮更大效果，淡化臉部暗沉集中有感，同時又不會過於刺激，溫和帶給肌膚煥白能量，重現光澤透明感。

＃契爾氏 激光三酸煥膚精華液，30ml、售價2000元

不同的酸類可以作用在的肌膚層次不同，單一酸類是很難滿足一般愛美人士的需求，契爾氏全新推出的激光三酸煥膚精華液，裡面使用乳酸加甘醇酸、葡萄糖酸、水楊酸等，分別針對肌膚淺層、中層與深層三種深度，進行不同的調理，改善肌膚粗糙顆粒感、油水平衡與緊緻程度，等於從裡到外更全面地達到養護效果。

＃BIODERMA 12%超級C酸激光煥膚精華，15ml、售價1280元

有鑒於市面上大多都是單一酸類煥膚，容易出現效果單一、短暫的問題，法國BIODERMA以「生物醫學」為概念，推出全新的煥膚精華，10%水楊酸加上甘醇酸（果酸）的複合配方，全方位層層滲透肌膚，同時調理痘痘、粉刺、暗沉等問題，同時再輔以2%維他命C糖苷精萃粉，以隔離式雙層密封設計，保持最高活性，提升肌膚亮度超有感。

＃寶拉珍選 8%雙重果酸精華液，88ml、售價1180元

敏感肌總是對刷酸很恐懼，怕一用就爛臉，但是又很嚮往如同水煮蛋般的透明感膚質，寶拉珍選就運用6%杏仁酸加上2%乳酸的比例，透過比較溫和的酸類，帶給肌膚改善粗糙、暗沉的效果，搭配西洋蓍草萃取物與獨特植萃抗氧配方，全方位修護保濕，建議在使用的時候，可以在化妝水後，使用化妝棉濕擦全臉，同時溫柔去角質。