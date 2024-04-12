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黑色鱷魚皮革氣墊粉餅夠霸氣！絕美「極光唇露」畫出完美玻璃琉光唇

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記者李薇／台北報導

限量總是殘酷，只要完售就很難再度擁有，以下就盤點多款美妝限定好物，不僅包裝設計很新穎，彩妝質地更是可靠，一定要擁有。

＃BYREDO Frozen Memo 283 星芒唇露，售價1900元

▲BYREDO,ARMANI,迪奧,香水,限量,氣墊粉餅,唇露。（圖／品牌提供）

可以說是「最仙唇露」的Frozen Memo色號，絕對是這一季必敗的單品，宛如北歐極光的薄荷綠色基底裡面漂浮著金色珠光，不僅可以單獨使用，更可以疊擦任何唇彩，一抹秒澎潤，更是跟上憲政非常流行的玻璃琉光唇。

＃ARMANI 完美絲絨持久氣墊粉盒奢黑鱷紋，售價3500元

▲BYREDO,ARMANI,迪奧,香水,限量,氣墊粉餅,唇露。（圖／品牌提供）

把優雅變成日常， ARMANI 完美絲絨持久氣墊粉餅上市之後，就以超強的持妝度，深受許多粉絲係喜愛，一顆接著一顆回購，這次2024年再度推出超奢華的黑鱷紋設計，立體浮雕風格展現出性感魅惑的極致，同時也運用皮革展現好質感。

＃迪奧 香氛世家系列－花園蝶舞限量版，售價10900元

▲BYREDO,ARMANI,迪奧,香水,限量,氣墊粉餅,唇露。（圖／品牌提供）

迪奧近年的花卉圖騰一次比一次厲害，2024春天攜手義大利藝術家Pietro Ruffo設計出繁花蝶舞的優美意象，手繪質感躍上頂級香氛世家的香水包裝，特別精選花香調的四款經典香氣：幸運時刻、蒙田大道、晚夏茉莉、粉紅櫻花，讓人想全包收藏。

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關鍵字：

BYREDO, ARMANI, 迪奧, 香水, 限量, 氣墊粉餅, 唇露

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