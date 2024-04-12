怕汗臭熏死人？改善身體異味的5個方法：少吃辛辣油膩、穿淺色衣服都是秘訣

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

快要正式進入夏季炎熱的天氣，很多人都有出汗、異味的困擾，其實汗水本身不臭，但是長時間接觸空氣，結合皮脂、髒污進而細菌滋生，就很容易導致不好的氣味，以下就分享5個改善汗臭的方法，尤其是腋下、腳底等位置，要特別注意。

1.良好的個人衛生習慣

每天至少洗澡一次，並特別清洗出汗多的地方如腋下，使用抗菌性的沐浴露可以有效減少皮膚上的細菌數量，減輕汗臭，換下濕潤的衣物，穿著乾燥清潔的衣物也可以有助於減少異味。

2.使用除臭劑或止汗劑

除臭劑可以抑制皮膚上的細菌，而止汗劑則可以減少汗液的分泌，進而減少汗臭的產生，但使用時要確定皮膚並無過敏反應，再持續使用。

3.飲食調整

避免食用過多辛辣、油膩或含有強烈味道的食物，如大蒜、咖啡、洋蔥和酒精等，因為這些食物可能會經由汗液排出，加重汗液的味道。

4.穿著適當的衣物

選擇棉質或其他吸濕性好的衣物，並避免過於緊身，以利汗液的蒸發，尤其在炎熱的夏季，應選擇顏色較淺、能反射陽光的衣物，以減少體溫過高而大量出汗。

5.使用天然除臭劑

有些天然成分具有除臭作用，例如茶樹精油、薰衣草精油等，將少量天然除臭劑混合於椰子油或橄欖油中，然後塗抹在腋下或其他容易出汗的部位，可以有效消除異味和細菌，這種方法不僅天然安全，也能保護皮膚不受化學物質的刺激。