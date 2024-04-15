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你心裡最需要的是什麼？超準心測分析當下困境

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

每個人內心都有期望的目標，除了有型態的金錢、地位、感情等，有些狀態可能也是你目前遭遇的困境，以下這個心理測驗，看看有沒有感應到哪一個圖案，可以偵測出你心裡最想要的是什麼。

Q：以下5張圖選擇你最有感應的符號？

▲心理測驗,占卜,個性。（圖／小紅書）

1.你最想要的是：控制自己的命運

獅子象徵著支配與主宰，過去的你盡力創造想要的生活，但沒想到自己卻受困其中，很想跳脫現在的環境，重新開始新的生活，但卻一直躊躇不前，既埋怨當下又恐懼未來，建議你傾聽自己的聲音忠於內心的選擇，不要被環境掌控。

2.你最想要的是：掙脫過去的痛苦

沙漏象徵著時間，過去的你可能有一段特別痛苦的經歷，一直牽絆著你的情緒無法走出來，常常會陷入過去的時空裡面，覺得未來一片黑暗，建議放開心胸接納自己的恐懼與痛苦，與過去和平共處，會發展出更堅強韌性的自己。

3.你最想要的是：隱藏內心的情感

你的內心裡面擁有太多的情感與秘密，所以常常讓你身心無法獲得平衡，這些豐沛的情緒與私密總是在心裡互相衝擊，最好的辦法就是讓它們袒露出來，大方承認見不得光的事情，你才可以真正獲得內心壓力的釋放。

4.你最想要的是：找到生活的意義

現在的你有點陷入死循環裡面，面對每天常態的事情會有疑惑，「為什麼要這樣做」、「做這件事的意義是什麼」，以前勇敢直前的心態變得顧忌很多，建議放開手邊的事情，來一趟旅行，讓自己重新歸零，燃起對生活的鬥志。

5.你最想要的是：克服弱點

手的圖案跟保護、守候有關係，選擇這個符號的你渴望自由，但最近狀態卻不是很好，做事情提不起勁、沒有動力，很多事情都力不從心，但其實這個狀況你要先懂得接納自己不敢踏出舒適圈的懦弱與膽怯，才有機會重新擁抱自由。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜, 個性

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