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一年只有這一次！美妝限定大事紀：倒數月曆、年度蜜粉　專業粉絲都在搶

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、官網、IG

雖然美妝領域比較不像時裝周一樣，每年都在差不多的時間走大秀，但根據季節與節日的不同，仍然會有例行公事，燃燒粉絲荷包，以下就分享美妝界的年份大事紀，想要提前掌握新品，絕對要關注這幾個時間點。

＃1、2月：新年限定

▲美妝,肌膚之鑰,嬌蘭,雅詩蘭黛,DIOR,RMK,黛珂,高絲,SUQQU,資生堂,佳麗寶,彩妝,美妝。（圖／品牌提供）

受到亞洲地區節日影響，越來越多品牌都會推出新年限定的產品，普遍都呼應紅色喜氣的氛圍，將經典產品換上新裝，2024年就有不少品牌加入行列，像是：肌膚之鑰、嬌蘭、雅詩蘭黛等等，都會推出限定紅色系的單品，讓人送禮自用都合宜。

＃3、4：春季彩妝（伊勢丹、梅田阪急限定）

▲美妝,肌膚之鑰,嬌蘭,雅詩蘭黛,DIOR,RMK,黛珂,高絲,SUQQU,資生堂,佳麗寶,彩妝,美妝。（圖／品牌提供）

春季彩妝算是一年四季中，比較受到矚目的季節，有些品牌甚至會春夏一起發表，大多數都會以繽紛鮮豔的清涼感色調，歌頌百花綻放、大地回春的意象；而部分日系品牌在此時更是會推出百貨限定的單品，尤其又以新宿伊勢丹、梅田阪急兩大百貨公司為指標，僅限定發售獨特的眼影盤、頰彩，是每年日系彩妝粉絲都要關注的焦點，今年則是由RMK首發，甚至是首次把伊勢丹限定彩妝系列引進台灣販售，真的可遇不可求。

＃5、6月：夏季彩妝

▲美妝,肌膚之鑰,嬌蘭,雅詩蘭黛,DIOR,RMK,黛珂,高絲,SUQQU,資生堂,佳麗寶,彩妝,美妝。（圖／品牌提供）

夏季彩妝比起春季來說，普遍推出的色系更為飽和、高調，但不是所有品牌都會加入夏妝的行列，多數都主要以精品等級的品牌，才會把四季做更分明的區別，像是DIOR今年法國里維拉的波西米亞夏日度假氛圍為靈感，發表兩款令人矚目的五色眼影盤。

＃9、10月：秋季彩妝（伊勢丹、梅田阪急限定）

▲美妝,肌膚之鑰,嬌蘭,雅詩蘭黛,DIOR,RMK,黛珂,高絲,SUQQU,資生堂,佳麗寶,彩妝,美妝。（圖／品牌提供）

秋季彩妝也是一年之中很重要的趨勢季節，通常在彩妝的色調上面，會普遍發表比較深沉、濃重的色系，展現出寂寥的淒美氛圍，有趣的是日本品牌這時候也會發布僅伊勢丹、梅田阪急限定的彩妝，像是2023年SUQQU就在大阪梅田阪急發售限定色眼影，通常10月底就會有消息傳出，正式發售則是約到11月初。

＃11、12月：倒數月曆、年度蜜粉

▲美妝,肌膚之鑰,嬌蘭,雅詩蘭黛,DIOR,RMK,黛珂,高絲,SUQQU,資生堂,佳麗寶,彩妝,美妝。（圖／品牌提供）

聖誕節對於歐美品牌來說是很重要的新年，近年各品牌都會推出倒數月曆，讓喜歡品牌或是想入門的粉絲，透過一整組的商品，每天擁有小驚喜之外，也可以體驗各種經典好物，每次推出都是熱門話題；當然自成一格的日系彩妝則是會在年末推出「年度蜜粉」，華麗的包裝以及細膩的粉質，特別受到台灣女生喜愛，甚至有不少人都是年年必收，像是資生堂、佳麗寶、黛珂、高絲等品牌，幾乎每年都會推出，一定要收藏。

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美妝, 肌膚之鑰, 嬌蘭, 雅詩蘭黛, DIOR, RMK, 黛珂, 高絲, SUQQU, 資生堂, 佳麗寶, 彩妝, 美妝

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