春天必吃！米其林主廚用在地鬼頭刀入菜　小狐狸Café抹茶阿芙加朵好誘人

記者林明瑋 / 綜合報導

讓味蕾與心靈同時滿足的角落很重要，春天有不少美食可以嚐鮮，有飲料甜點，也有豐富餐點，快看看想先吃點什麼吧！

onefifteen 初衣食午

座落在台北大安路上的綠色玻璃屋onefifteen初衣食午，起始於時尚，以多元視角的成功經營，今年針對餐飲事業的發展，邀請米其林一星法餐主廚Jérémy Gillon打造限定菜單，並成為onefifteen Café 行政主廚。

Jérémy Gillon以「蔬菜之旅」作為職業生涯的初心，善用在地食材，將時令蔬果、香氣、口感結合，挖掘不為人知的料理故事，今年3月至5月，以春季作為靈感為onefifteen Café設計期間限定春季菜單，由20道料理組成，提供3款不同的套餐搭配。

食材包括盛產於春季的鬼頭刀、來自屏東里港的螯蝦、與在地綠植農場合作的甘藍沙拉等，從前菜、主餐到甜點，利用精選時令精心描繪春日口感，為四季之初送上最佳祝福，體驗著屬於台灣的春季故事。

春季菜單將從2024年3月17日至5月31日供應， 3款套餐搭配分別為「Peach Blossom」桃花 1,680元、「Calla Lily 馬蹄蓮」1,380元、「Hollyhock蜀葵 」1,080元。

▲Mahi-Mahi鬼頭刀。



▲Crayfish Risotto里港螯蝦燉飯。



▲onefifteen Café春季套餐。



Café Kitsuné

洋溢著巴黎風情的Café Kitsuné總是充滿驚喜與趣味，今年春季更是解鎖新角色，以全新Barista Fox小狐狸咖啡師作為全新形象以及logo，以黑白筆觸呈現，模樣俏皮，並推出全新托特包、棒球帽、蠟燭，還有總是令人一見傾心的玻璃杯等多種商品。

4月份正值來台滿周年，結合日本宇治抹茶在帶來夢幻抹茶季，打造3款期間限定抹茶美食，其中抹茶維也納是升級版的抹茶拿鐵，注入綿密奶油口感絲滑卻不膩，抹茶阿芙加朵放入一球冰淇淋，正適合逐漸升溫的氣候，抹茶白巧克力包覆經典瑪德蓮蛋糕，撒上椰子糖後口感甜而不膩。Café Kitsuné夢幻抹茶季，從4月15日至5月12日在台北BELLAVITA店期間限定販售。

▲Café Kitsuné抹茶季，推出期間限定的飲料和甜點。



▲購物袋3,300元、短袖上衣4,100元、馬克杯1,500元、蒙特龐榭限定款蠟燭2,500元。



