fb ig video ETtoday search mobile

春天必吃！米其林主廚用在地鬼頭刀入菜　小狐狸Café抹茶阿芙加朵好誘人

>

▲春季美食。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

讓味蕾與心靈同時滿足的角落很重要，春天有不少美食可以嚐鮮，有飲料甜點，也有豐富餐點，快看看想先吃點什麼吧！

onefifteen 初衣食午
座落在台北大安路上的綠色玻璃屋onefifteen初衣食午，起始於時尚，以多元視角的成功經營，今年針對餐飲事業的發展，邀請米其林一星法餐主廚Jérémy Gillon打造限定菜單，並成為onefifteen Café 行政主廚。

Jérémy Gillon以「蔬菜之旅」作為職業生涯的初心，善用在地食材，將時令蔬果、香氣、口感結合，挖掘不為人知的料理故事，今年3月至5月，以春季作為靈感為onefifteen Café設計期間限定春季菜單，由20道料理組成，提供3款不同的套餐搭配。

▲春季美食。（圖／品牌提供）

食材包括盛產於春季的鬼頭刀、來自屏東里港的螯蝦、與在地綠植農場合作的甘藍沙拉等，從前菜、主餐到甜點，利用精選時令精心描繪春日口感，為四季之初送上最佳祝福，體驗著屬於台灣的春季故事。

春季菜單將從2024年3月17日至5月31日供應， 3款套餐搭配分別為「Peach Blossom」桃花 1,680元、「Calla Lily 馬蹄蓮」1,380元、「Hollyhock蜀葵 」1,080元。

▲春季美食。（圖／品牌提供）

▲Mahi-Mahi鬼頭刀。

▲春季美食。（圖／品牌提供）
▲Crayfish Risotto里港螯蝦燉飯。

▲春季美食。（圖／品牌提供）
▲onefifteen Café春季套餐。


Café Kitsuné
洋溢著巴黎風情的Café Kitsuné總是充滿驚喜與趣味，今年春季更是解鎖新角色，以全新Barista Fox小狐狸咖啡師作為全新形象以及logo，以黑白筆觸呈現，模樣俏皮，並推出全新托特包、棒球帽、蠟燭，還有總是令人一見傾心的玻璃杯等多種商品。

4月份正值來台滿周年，結合日本宇治抹茶在帶來夢幻抹茶季，打造3款期間限定抹茶美食，其中抹茶維也納是升級版的抹茶拿鐵，注入綿密奶油口感絲滑卻不膩，抹茶阿芙加朵放入一球冰淇淋，正適合逐漸升溫的氣候，抹茶白巧克力包覆經典瑪德蓮蛋糕，撒上椰子糖後口感甜而不膩。Café Kitsuné夢幻抹茶季，從4月15日至5月12日在台北BELLAVITA店期間限定販售。

▲春季美食。（圖／品牌提供）

▲Café Kitsuné抹茶季，推出期間限定的飲料和甜點。

▲春季美食。（圖／品牌提供）

▲春季美食。（圖／品牌提供）

▲春季美食。（圖／品牌提供）
▲購物袋3,300元、短袖上衣4,100元、馬克杯1,500元、蒙特龐榭限定款蠟燭2,500元。


 

►頭髮狂掉好稀疏？營養師教「改善掉髮」4飲食關鍵：蛋白質要吃夠

►日星巴克超夯「哈密瓜星冰樂」回歸！滿滿果肉混合奶油螞蟻人最愛

關鍵字：

onefifteen, 初衣食午, Café Kitsuné

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

雙面人星座Top 3！第一名看似單純沒心機其實翻臉比翻書快

雙面人星座Top 3！第一名看似單純沒心機其實翻臉比翻書快

再愛也不敢表白的三大星座！TOP 1害怕被拒絕　沒有安全感之前不會出手

再愛也不敢表白的三大星座！TOP 1害怕被拒絕　沒有安全感之前不會出手

染燙後多久才能洗頭？髮型師教4招修護原則　維持捲度有光澤

染燙後多久才能洗頭？髮型師教4招修護原則　維持捲度有光澤

隋棠愛310萬銀色雲朵椅、邱澤想要145萬飛鏢箱　LV把台中百年建築變展場 皮膚科醫師揭「5個變醜壞習慣」　讓你敏感、冒痘還長皺紋 台灣宜得利宣布300款商品降價　降幅最高30% 日星巴克超夯「哈密瓜星冰樂」回歸！滿滿果肉混合奶油螞蟻人最愛 頭髮狂掉好稀疏？營養師教「改善掉髮」4飲食關鍵：蛋白質要吃夠 常胃痛？營養師揭9個「傷胃壞習慣」：愛吃油炸、甜食都中 錶展直擊／李俊昊伯爵新錶想全打包　泰星Apo送飛吻電暈粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面