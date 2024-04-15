盤點5個當紅南韓小眾品牌！Jennie同款蝴蝶結上衣、必收平價包

記者鮑璿安／台北報導

隨著韓流文化興起，連帶南韓的新銳時尚設計師品牌也一一受到關注，若是正好要前往韓國旅行，有什麼必收的話題單品？以下一次盤點超燒服飾、包款品牌，無痛平價入手宋慧喬、BLACKPINK成員Jennie同款，搶先跟上最新流行趨勢！

LOW CLASSIC

▲LOW CLASSIC 被譽為「韓版Céline」 。（圖／品牌IG）

▲張員瑛穿LOW CLASSIC。（圖／品牌IG）

許多人對於韓牌服飾的印象仍停留在甜美風格，LOW CLASSIC 則有所不同，被譽為「韓版Céline」，品牌在2009年誕生，由三位首爾女生Lee Myeong Sin、Hwang Hyun Ji與Park Jin Sun共同創立，塑造出簡約而不平凡的設計。貼合亞洲女性體態的剪裁搭配上輕盈色澤，能夠完美融入日常穿搭，是穿搭新手也能夠駕馭的流行品牌。

RONRON





▲RONRON 。（圖／品牌IG）





▲南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie曾經演繹過RONRON旗下的蝴蝶結上衣 。（圖／品牌IG）

RONRON迎合時下流行的「Balletcore」芭蕾美學，南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie曾經演繹過RONRON旗下的蝴蝶結上衣，因此讓品牌聲名大噪，RONRON擅長將甜美的蝴蝶結、荷葉邊、針織面料詮釋出童趣美感，是Y2K流行下不可錯過的品牌。

Emis

▲emis以「Every Moment Is Special」為發想，將街頭靈感帶入日常穿搭單品之中。（圖／翻攝自emis IG）

韓新銳品牌emis於2017 年成立， 以「Every Moment Is Special」為發想，將街頭靈感帶入日常穿搭單品之中，最知名的品項如休閒棒球帽、帆布袋，憑著對於潮流的敏銳嗅覺，搭上Y2K風潮而生的繽紛色調包款與服飾，受到眾多名人喜愛，像是宋慧喬、韓韶禧也經常演繹emis單品，同款幾乎是光速斷貨。而且價格也相當平易近人，帽款約韓幣49,000（約台幣1,131元），多數包款也落在台幣2千元內，就能夠無痛入手。

Glowny

在韓星私服造型中出鏡率很高的Glowny，是由姐妹Jane和Jino於2020年成立，風格率性童真，常見的夾克、蛋糕裙、T恤版型中加入了更個性化的細節，例如抽繩或拉鏈元素增添叛逆氣息，而且又能夠巧妙修飾體型，難怪成為韓妞喜愛品牌之一，洗禮出對於甜美的全新定義。

Recto

由創意總監 Ji Yeon Jung 操刀的品牌「Recto」，在法文中「有紙張的正面」含義，如同翻開一本流行書籍，顧名思義擁有中性清冷時髦感，成為都會女性衣櫥內不可或缺的單品，像是職場所需要的套裝、西裝外套、絲質襯衫品項都可在品牌找到，透過多層次搭配豐富日常樣貌。