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手臂粗壯禁止！4個性感細肩帶穿搭技巧　少條紋、誇張設計都是關鍵

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記者李薇／綜合報導　圖／tiny.pretty.j IG、for_everyoung10 IG、clean_0828 IG

夏天很多人跟上Y2K風格，穿起性感背心、平口上衣或是洋裝，但經過一整個冬季的醞釀，不少人都有虎背熊腰、手臂粗壯的問題，以下就分享5個小技巧，讓自己穿起清涼夏裝也美翻。

▲瘦身。（圖／tiny.pretty.j IG、for_everyoung10 IG、clean_0828 IG）

1.運動減肥

要改善手臂粗壯的問題，首先需要減少身體脂肪含量，透過控制飲食和增加運動量，進行全身的減肥，如跑步、游泳、跳舞等，也可以針對手臂部位進行一些運動，如推舉、伏地挺身等，以加強手臂的肌肉線條，同時消耗脂肪。

2.選擇合適的衣著

穿搭也是改善手臂粗壯問題的關鍵，選擇合適的袖長和設計可以讓手臂看起來更纖細，避免過於緊身或寬鬆的衣物，可以選擇一些修身但不貼身的上衣，以展現修長的手臂線條，然後衣著的樣式盡量避免水平條紋、過於華麗的設計，以免放大缺點。

▲瘦身。（圖／tiny.pretty.j IG、for_everyoung10 IG、clean_0828 IG）

3.配件的運用

適當的配件可以轉移注意力，使手臂不再成為焦點，例如，戴上耳環、項鍊或手鐲，可以吸引目光從手臂轉移開來，尤其是簡約、細小的飾品更可以凸顯身材優點。

4.正確的姿勢

保持正確的姿勢有助於改善手臂的外觀，挺胸收腹、後收肩膀，可以使整個上半身看起來更挺拔，手臂也會顯得修長一些。

▲瘦身。（圖／tiny.pretty.j IG、for_everyoung10 IG、clean_0828 IG）

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關鍵字：

穿搭, 瘦身

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