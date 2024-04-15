茶香底蘊喚醒心靈寧靜感　百聞不膩的大人系氛圍

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

茶香總是令人陶醉，它散發出的天然氣息不僅能帶來心靈的寧靜，更能讓人感受到內心深處的滿足，以其獨特的清新、純淨和舒爽，為人們帶來一種別樣的感官享受，以下就分享近期3款值得一品的茶香香水，噴上身更是療癒清爽。

＃Fées Beauté法緻 香檳伯爵淡香精，50ml、售價2980元

伯爵茶風靡全球，過去更成為英國皇室最愛的茶品之一，錫蘭頂級紅茶伴隨淡雅的柑橘香，展現出特有的絕美風貌，法緻也以此作為靈感，同樣運用佛手柑、茶作為香材，搭配桃子、無花果、雪松，讓香檳伯爵淡香精呈現出一點微苦又輕甜的氣息，完全不會給人一種甜膩感，反而有種輕熟大人氣質的氛圍。

＃寶格麗 大吉嶺男性淡香精，50ml、售價3425元

很擅長以茶香研發出多種不同面貌氣息的寶格麗2024年夏天再度發表大吉嶺男性淡香精，調香大師Jacques Cavallier以大吉嶺茶香開啟序幕，融合清新的白麝香及草本麝香作為整體基調，伴隨生薑精華的清爽辛香、脫俗淡雅的木質調以及少量癒創木香調，創造出悠揚清逸的層次香氣。

＃GIORGIO ARMANI 高級訂製淡香水花園－香格里拉茶園，售價6500元

GIORGIO ARMANI旗下最受到歡迎香格里拉茶園，運用冷冽紅茶煙燻木質香，交織綠茶嫩芽的芳香，搭配明亮柑橘、龍涎香展現出令人心曠神怡的茶香調，是很純淨乾淨的味道，一年四季都可以使用，可以享受自然遼闊的寧靜力量。