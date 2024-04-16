孫藝真來台曝私下愛看電視、滑手機　粉色禮服仙氣爆棚

記者李薇／台北報導 圖／yejinhand IG、記者李薇攝、記者林敬旻攝

孫藝真因《愛的迫降》人氣再次爆紅，與玄彬結婚之後誕下一子，出道25年，16日終於首次登台出席保養品牌活動，已經42歲的她超凍齡，肌膚狀態跟出道時簡直沒差別，她身穿粉紅色斜肩禮服展現出優雅大方的樣貌，也分享本次來台心情，覺得心情非常興奮，來的路上街道風景與韓國相似，很有熟悉感，今天晚上想要去吃小籠包，有機會也想去九份放天燈。

對於肌膚的保養，真的有很多細節，孫藝真就分享，最近對肌膚的保養很重視溫度，當受到壓力、敏感的時候，肌膚溫度會升高會紅腫，所以會使用面膜或保養方法，讓肌膚溫度降下來，同時也要做足保濕，才會肌膚一直維持好的狀態，同時與好的人相處、做好的事情、吃好吃的食物，經常保持開心笑臉，身邊人也會感受到美好，狀態也會跟著提升。

凍齡多年的孫藝真被封為「孫仙」，甚至不少人都覺得是女神，她很謙虛的說，「我就是一個很平凡的人，很多人看到我的狀態、形象，都是很漂亮的樣子，但其實我的年紀也越來越大，也持續盡量維持好的樣貌」。

對於美的詮釋，她認為有內在美與外在美，要合而為一才是真正美的展現，自己也一直在努力讓內在更完美；而自從因為有了家庭之後，幾乎沒有自己的時間，大部分都是跟家人一起度過，有時間會抽空保養，雖然很短暫，放鬆的時候也喜歡看電視劇、玩一下手機、冥想之類的活動，平時也會透過運動、保養的日常，舒解壓力，盡量不要讓自己全身感受、沉浸在壓力裡面，讓痛苦小一點。

出道至今已經25年左右，孫藝真持續一直有在做的保養秘訣就是運動，當然身為女演員，一直都有在努力維持自己的狀態，肌膚保養也會特別兼顧，自從有了膠原蛋白飲，早晚都會補充，覺得非常方便，隨身攜帶迅速補充內外在的保養。

要維持完美的狀態，孫藝真在飲食上也相當重視，經常會在家自己煮來吃，大多數都是比較簡單清爽的烹調，從內在開始提前抗老，讓身體狀態輕盈又健康，當然肌膚狀態也會很優秀。

受到玄彬的影響，孫藝真最近也經常在IG PO出打高爾夫的日常，不僅可以幫助身體新陳代謝、排汗，更是可以維持良好體態，難怪即使已經當媽媽，身材仍然相當纖細，幾乎沒有變形，真的不愧「孫仙」的女神封號。

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孫藝真愛用的m2美度超能膠原飲，因為方便好攜帶的包裝，隨時都可以攜帶補充營養能量，一包裡面含有高濃度高單位6000mg頂級迷你雙胜膠原，清爽的莓果口味，喝起來清爽美味，幾乎完全不負擔，同時又可以補充肌膚膠原蛋白，重現年輕緊緻的膚況。

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