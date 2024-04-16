人手都要有一支護唇精華！自然紅潤還要有養護效果是趨勢

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

比起光澤唇釉、霧面唇膏，2024年春季掀起一股「琉璃光唇」的風潮，但不是單純用有亮澤感的唇彩單品，更是要有保養成分添加，上唇潤色同時保濕滋潤，人手必備一支。

＃雪花秀 完美亮采唇膏，售價1280元

比起濃重的彩妝效果，近年淡雅色澤的冷淡風更受歡迎，雪花秀就推出92%保養成份添加的完美亮采唇膏，一抹雙唇立刻水潤保濕，嘟嘟豐潤有感之外，因為其細緻自然的色澤，更是可以直接當作頰彩來用，一支創造水潤好氣色，上妝護唇兩不誤。

＃嬌蘭 KISSKISS法式之吻波光蜜漾護唇油，售價1450元

直接把珍貴的蜂王乳加進護唇油裡面，協同蜂蜜、蜂膠等養護成分，Q彈澎澎的刷頭，恰到好處在雙唇上釋放養護能量，迅速浸潤滋養，不僅可以創造亮澤感的妝效，更是可以改善雙唇乾燥，重現零細紋的飽滿澎彈。

＃LA MER 明星修護唇萃，售價3900元

頂級保養LA MER自從推出唇萃保養之後，就受到貴婦們喜愛，幾乎人人都會順手帶一支，用完雙唇有感細緻變嫩，這次再度推出4個新色，在保養之餘也不忘打造紅潤妝效，珍稀奇蹟活凝金萃注入，一抹秒速撫紋有感，更是入門精緻保養的必備款。

＃Bobbi Brown 晶鑽桂馥修護潤唇精華，售價1400元

Bobbi Brown晶鑽桂馥系列一直都是寶藏單品，除了基本的護唇精華之外，這次更是一次上市10色，再也不只有修護保濕效果，更可以打造飽滿紅潤的妝容，冷壓乳木果油、天然複合植萃油的成分，使用起來卻一點都不會油膩，宛如為雙唇敷面膜一樣細緻。