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試・開箱／繽紛淺紫、珊瑚粉好仙氣！最會調色眼影限定盤必收

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

夏季彩妝總是繽紛多彩，展現出萬物欣欣向榮的生命力，當然不少從生活中汲取靈感的彩妝也是如此，以下就盤點多個實用好看的夏季彩妝，讓你妥妥掌握時尚脈動。

＃SUQQU 晶采盈緻眼彩盤，售價2600元

▲SUQQU,DIOR,夏季彩妝,彩妝。（圖／記者李薇攝）

▲SUQQU,DIOR,夏季彩妝,彩妝。（圖／記者李薇攝）

向來以細緻質地與驚艷的色澤，擁有大批粉絲的SUQQU 2024年夏季以花卉市場作為靈感，滿滿各種鮮豔色彩排列整齊，充滿生命力與繽紛熱情，因此這一季的彩妝系列也非常活潑，最受到粉絲喜愛的晶采盈緻眼彩盤一共推出兩款色系，#136色束以粉紅、珊瑚橘的色調搭配，#137花纏則是以夢幻淺紫色展現出花朵綻放的層次感，真的相當優雅。

▲SUQQU,DIOR,夏季彩妝,彩妝。（圖／記者李薇攝）

最厲害的絕對是這兩盤的調色，看似較為鮮豔的色調，使用在亞洲女性的肌膚上，可以呈現出專屬夏季的活力，但卻不會過於誇張突兀，尤其是淺紫色調，因為不會過度飽和鮮豔，所以即使是新手也可以輕鬆駕馭，細緻珠光色系更可以打造出精緻的眼妝效果，展現出細膩色彩層次，同時修飾眼周暗沉與拋感。

＃迪奧 經典五色眼影－夏妝限量版，售價2850元

▲DIOR,ADDICTION,ETUDE,彩妝,夏彩,。（圖／品牌提供）

▲DIOR,ADDICTION,ETUDE,彩妝,夏彩,。（圖／品牌提供）

這一季彩妝創意總監Peter Philips以法國里維拉的波西米亞度假氛圍為靈感，將蔚藍海灘、金色沙灘、炙熱陽光融入全新的五色眼影盤之中，總共推出#333天使珊瑚、#933人魚珠光兩個不同氛圍的眼影盤，前者以大地色系的橘棕調為主，後者則是呈現出薰衣草紫與薄荷藍的清爽氛圍，透過細膩珠光演繹陽光灑落海洋的波光粼粼。

＃ADDICTION 癮炫訂製眼采盤－燦光炫耀版，售價1600元

▲DIOR,ADDICTION,ETUDE,彩妝,夏彩,。（圖／品牌提供）

夏季沙灘上的小貝殼在陽光下顯得耀眼，細細的多彩光澤，展現出精緻的美好，以此作為靈感，ADDICTION全新的夏季限定彩妝也充滿細膩光彩，絢爛無比的閃爍光搭配珠光，在光線的照射下會呈現出不同的偏光效果，但卻不會過於濃重，可以呈現出若有似無的透明光采。 

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關鍵字：

SUQQU, DIOR, 夏季彩妝, 彩妝

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