馮德倫「剪下」CINDY CHAO訂婚戒送舒淇　林熙蕾戴別牌珠寶被嫌棄

Cindy Chao（趙心綺）創立的藝術珠寶品牌CINDY CHAO The Art Jewel邁入20周年，集結了15件極具代表性的胸針展出，總值近台幣35億元，林熙蕾、馮德倫現身為好友站台，兩人也大爆料，由於Cindy的作品完成相當耗時，實在等太久，馮德倫說：「所以當年我先把訂婚戒設計圖剪了，放在普通盒子裡給她（舒淇）。」林熙蕾曾經佩戴其他品牌的珠寶與Cindy見面，她笑說：「被她罵、被她嫌啊，問我為什麼不找她做。」

▲馮德倫（左）與林熙蕾出席珠寶品牌CINDY CHAO 20周年展。（圖／記者屠惠剛攝）

林熙蕾以黑色長洋裝搭配四季系列長葉胸針中的「金秋」，她透露已擁有CINDY CHAO的手環、戒指、耳環，獨缺胸針，未來如果真能再收藏，最想要蜻蜓胸針，她說：「蜻蜓代表一起飛翔，如果有一個作品可以好好收藏、欣賞，以後可能可以傳承。」馮德倫佩戴的正是蜻蜓胸針，他表示很喜歡，並開玩笑說：「但很多保安看著我，拿不走。」

▲馮德倫（左）與林熙蕾（右）一同為好友Cindy Chao（中）站台。（圖 / 品牌提供）

兩人的訂婚戒都出自CINDY CHAO，兩人異口同聲表示，訂製珠寶不能提出自己的想法，一切尊重Cindy，林熙蕾說：「訂婚戒我有看到設計圖，她給我兩個選擇，我選了這個，結果拿到的時候是另一個。」馮德倫透露因為訂製時間很長，當年先把設計圖剪了送給舒淇，「我跟她說（戒指）之後會來的，有一天會來的」。馮德倫不記得到底等了多久，「可能1年吧」。相較之下林熙蕾是幸運兒，因為不到1年就拿到戒指，她說：「當時我先生根本不知道Cindy，我告訴他有個朋友是珠寶設計師，你負責付錢就好。」

▲林熙蕾佩戴的四季系列長葉胸針，金秋。（圖／記者屠惠剛攝、品牌提供）



▲馮德倫佩戴20周年系列蜻蜓胸針。（圖／記者屠惠剛攝、品牌提供）

舒淇若看上什麼珠寶，並不會告訴馮德倫，他說：「她跟Cindy很熟，自己跟她要就行了。」林熙蕾在一旁補槍：「撇清關係，不關他的事，很聰明。」被問到是否收過舒淇送的珠寶，馮德倫思考半晌：「印象中沒有，她好像沒有送過什麼給我。」林熙蕾立馬回應：「反正都是你在管你老婆錢對不對？」馮德倫也當場否認：「怎麼可能，她理財比較好。」訪談間盡顯兩人的好交情。

與珠寶設計師好友相約時該怎麼戴珠寶，可是學問，林熙蕾曾戴著別牌的珠寶與Cindy見面，她笑說：「結果被她罵、被她嫌啊，她問我為什麼不跟她訂。」看似抱怨其實可見情誼，她解釋，有時候只是想買現成的小東西，自然不好意思麻煩Cindy，她也吐露看著Cindy一路辛苦走來，覺得心疼，「我會讓她知道，需要我的時候，一通電話我就會出現在她身邊。」

▲CINDY CHAO The Art Jewel大師系列帕米爾胸針。（圖 / 品牌提供，以下同）



▲CINDY CHAO The Art Jewel大師系列光之羽翼胸針。

CINDY CHAO The Art Jewel的作品線條總是流暢自在，在細膩地描繪下展現無比張力，20周年系列作品，延續「取之自然、師法自然」的靈感精髓，著眼於生命力的表達，四季長葉胸針與蜻蜓胸針皆用使用鈦金屬，不但輕量，而且強調「用最堅硬金屬，打造最柔軟線條」，最新的大師系列作品帕米爾胸針，重量僅76公克，靈感來自古代絲綢之路的必經之地，也是東西方文化交界的帕米爾高原，運用多種顏色的寶石，以大草原意象，展現往下扎根、往上綻放的美麗。

▲CINDY CHAO The Art Jewel 20周年系列蜻蜓胸針。

▲CINDY CHAO The Art Jewel 20周年四季系列長葉胸針。



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MIKIMOTO

最適合春日的珠寶當數MIKIMOTO Cherry Blossom系列，將代表日本文代的柔美櫻花及溫潤珍珠完美結合，呈現櫻花盛放之美，全球代言人迪麗熱巴穿上白色細肩帶洋裝，佩戴項鍊、手鍊與耳環，顯得清新脫俗，系列中還有戒指、耳骨夾等設計，戴上這些優雅的作品，櫻花綻放的瞬間也變為永恆。

BULGARI寶格麗

寶格麗頂級珠寶與複雜腕錶日前來台展出，以地中海為主題打造瑰麗之作，將景色、知名工藝等等轉換為珠寶，欣賞的同時，好似跟著到地中海旅行。

靈感來自威尼斯的Lagoon Lace潟湖蕾絲項鍊，以祖母綠與鑽石打造出柔軟如蕾絲領片的模樣，Carnelian Sunset項鍊運用錳鋁榴石、黃K金鑲嵌紅玉髓與白鑽，呈現羅馬日落時分的魔幻色調，Arabesque Mosaic項鍊色彩飽和迷人，以切割坦桑石搭配紅碧璽、藍寶石、紫水晶等，綠松石與玉髓上的刻紋更是精心呈現的細節，Kilim Treasures Ruby手環鑲嵌紅寶石，搭配多種切割的鑽石，呈現如波斯地毯的花紋。