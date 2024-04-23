沒廣告也默默熱賣的「隱藏彩妝神品」盤點！香奈兒蜜粉狂賣超過10年

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

大多數美妝保養品牌都有主打的幾款明星商品，通常是一般消費者最熟知、也是多數人首次購買時會選擇的產品。但除了這些高知名的人氣商品外，各品牌其實都藏有不少沒特別廣告卻默默熱賣的隱藏版好物。《ET FASHION》就幫大家整理了各大美妝品牌裡有哪些內行人、鐵粉們不斷在回購的「低調彩妝神品」，還沒試過、喜歡玩妝的人快找機會買來體驗一下。

RMK：持色水感唇釉

▲RMK 持色水感唇釉，NT$1,400。



說起RMK必買好物，應該有不少人第一反應都會想到其妝感輕透又自然柔和的隔離霜和粉底液，但其實RMK的唇彩也擁有不少愛用鐵粉，尤其是新任創意總監YUKI上任後推出的「持色水感唇釉」，柔軟服貼的彩色薄膜一擦就與雙唇融為一體，有著宛若水面般閃爍晶瑩的質感和清新水感光澤，從觸感、質地、發色度到持久性都很優秀，共推出10款色號，每一款色彩都很細膩實用，也很符合時下的潮流感，加上低調有質感的外殼，從裡美到外。

從2022年上市到現在，不管是品牌忠實老顧客或新客的接受度都很高，其中有好幾款色號更是熱賣到一度缺貨，還曾有顧客一次購入5款顏色，限定色推出時也有不少包色購買的愛用粉絲，時至今日依舊默默熱賣中，每個月都有固定的販售量。

克蘭詩：水感光嘟唇蜜

▲克蘭詩 水感光嘟唇蜜，NT$1,000。



主打保養的克蘭詩雖然推出的彩妝品不多，但每一款都堪稱經典，獲得不少口碑好評，尤其是2023年年底推出的「水感光嘟唇蜜」，其實就是被粉絲暱稱「王妃唇蜜」、凱特王妃最愛用的「蘋果光嘟唇蜜」的全新升級版。擁有高達96%的護唇保養配方，蘊含來自生命之樹的有機乳油木果油，提供長效潤澤修護，更添加玄米油、玻尿酸豐盈胜肽，增添唇部天然粉嫩感和嘟嘟豐唇感。

完美兼具保養護唇與玩色彩妝的雙效表現，輕輕一抹就能讓雙唇秒現飽滿澎嫩，搭配細膩閃耀的水光感，減齡感十足。尤其與肌膚相容度極高的潤感凝凍質地，不僅可用於唇上，淺色系色號也很適合拿來用於額頭、鼻尖、下巴等處打亮，偏紅色號也可用於頰上打造好氣色。保養上妝同時get和多元用途，難怪連凱特王妃都愛用，更是從推出就一直默默熱賣。

Sisley：御緻駐顏活膚精華粉底液

▲Sisley 御緻駐顏活膚精華粉底液，30ml，NT$4,900。



Sisley從保養到彩妝，好用的人氣產品也是超多樣，但說到默默熱賣的彩妝品，首推「御緻駐顏活膚精華粉底液」。御緻駐顏活膚精華粉底液是以品牌頂級抗老乳霜「抗皺活膚御緻駐顏霜」的主要抗老成份打造而成，內涵豐富獨特的植物活性配方，像是波斯洋槐萃取、白柳葉萃取、腺苷和大豆胜肽萃取等，擁有超親膚的粉底精華質地，能瞬間修飾改善肌膚暗沉、瑕疵、紋路、乾燥等現象，更能於上妝時持續加強抗老保養，讓你上妝就像在上萬元貴婦乳霜，由裡到外讓肌膚重返緊緻透亮。

LUNASOL：晶巧霓光眼彩盒# 15

▲LUNASOL 晶巧霓光眼彩盒，# 15，NT$2,250。



LUNASOL是出了名會做眼影盤的品牌，從化妝新手到美妝達人、彩妝師都愛用，尤其是大地色系，調色都細膩絕美又實用百搭，因此素有「大地色眼影王者」之稱，而在LUNASOL眾多熱賣的大地色眼盤中，又不得不提「晶巧霓光眼彩盒#15」這盤！

因2021年秋冬限定色號「#EX12」一上市就狂賣完售，反應太好被眾多粉絲瘋狂敲碗，於是LUNASOL在2022推出這款復刻版「晶巧霓光眼彩盒#15」，從一推出就被瘋搶，光是在台灣推出不到七天就賣破100盤，第一周就全數完售，品牌緊急跟日本調貨，又快速售完，就一直呈現「完售，補貨，再完售再補貨」的狀態，持續熱賣到2023依舊火熱，堪稱LUNASOL大地色最強配色，不管是喜歡淡妝或濃妝、化妝新手或資深彩妝控，這都是絕對要入手的神級眼影。

LANEIGE：NEO型塑超持妝三效氣墊蜜粉

▲LANEIGE NEO型塑超持妝三效氣墊蜜粉，NT$1,600。



韓系美妝品牌蘭芝是許多喜愛韓妝女孩的首選品牌之一，說到人氣王代表，或許你會想到有著超萌外型和高質感妝感的「小方塊」氣墊，但很多人都不知道，其實同系列、有著類似外型的「NEO型塑超持妝三效氣墊蜜粉」也是低調擁有眾多愛用者的隱藏版熱賣王。

其運用超微型粉體，有效持久控油，並添加多種保濕舒緩成分，持久定妝的同時不怕乾燥，一拍上臉就柔焦毛孔瑕疵，搭配專利矽膠粉網，超輕盈零飛粉，又輕鬆調節用量，堪稱定妝神器。加上吸睛的時髦外型，難怪上市時不到一年就創下賣出破萬顆的紀錄，堆起來約有高達1.5座台北101的高度。

香奈兒：輕盈完美蜜粉

▲香奈兒 輕盈完美蜜粉，30g，NT$2,290。



香奈兒人氣口碑產品數不完，但若不是主打、沒什麼廣告卻依舊賣翻的產品，其好用程度可想而知。像是2012年上市的輕盈完美蜜粉，具空氣般的極致輕盈質地超細緻且柔滑輕盈，其運用光線修飾、校色粒子搭配光學科技與氧化矽微球體，可幫助巧妙修飾小細紋、撫平小瑕疵，呈現出具有透明感的柔霧妝效，讓膚色更均勻，定妝的同時防止泛出油光，且各種膚質都適用。

難怪一上市就熱銷，且越賣越好，甚至於2020年至2022年間還熱賣到拿下蜜粉產品的市場排名前3名，同時也是香奈兒底妝產品最熱賣的前3名榜單之一。



資生堂東京櫃：MAQuillAGE 心機星魅眉筆EX

▲資生堂MAQuillAGE 心機星魅眉筆EX（筆芯），NT$320。



資生堂東京櫃旗下MAQuillAGE心機彩粧擁有不少人氣好物，除了粉底液、輕羽粉餅是出了名的好用，其中還有一個0宣傳、光靠口碑就賣到佔整品牌第2高業績量的超級「隱賣王」：心機星魅眉筆EX！其結合了眉筆的滑順服貼和眉粉之柔和自然的雙重優勢，內含平滑粉末，粉末鬆軟卻有極佳的延展性，在描繪時可緊密服貼於眉毛表面並呈現蓬鬆柔和感，使眉毛色彩自然輕盈，且抗汗、抗皮脂、抗摩擦，長時間維持完整且美麗的眉型。（筆管與刷具另外販售）

THREE：凝光潤采盒

▲THREE 凝光潤采盒，NT$1,600。



日系質感美妝品牌THREE不只療癒系保養品受到歡迎，能打造細膩妝感的彩妝品也是許多女生的心頭好，其中就有一個在台灣沒有大肆宣傳，卻默默熱賣超過10年的隱藏好物，同時也是不少彩妝師私下愛用推薦單品「凝光潤采盒」。集結了2種色調：讓肌膚由內而外散發光澤的亮膚色＋能呈現淡淡紅潤氣色的潤采色，一盤就能完成腮紅修容和打亮的方便設計，且在上臉時質地會由霜狀變成細緻的粉霧狀，能滑順服貼地融入肌膚，打造出猶如天生自帶的自然光澤與好氣色。

產品上市已14年，其獨特質地帶來的細緻、高級感妝感，在許多愛用鐵粉中無可取代，因此直至今日零改版依舊狂賣，甚至在IG上面打上關鍵字「 #シマリンググローデュオ 」可看到超過1.6萬次的分享次數，如果你是喜愛日系溫柔氣質妝感的人，這絕對是必收的神級單品。

PONY EFFECT：水透光妝前防護乳

▲PONY EFFECT 水透光妝前防護乳，50g，NT$950。



南韓超人氣美妝部落客PONY所推出的美妝品牌PONY EFFCT，除了明星產品「小金磚」等氣墊粉餅賣到不行，還有一個沒什麼打廣告但依舊賣翻的多功能妝前乳「水透光妝前防護乳」。擁有高規格防曬係數SPF50+/PA++++，搭配大馬士革玫瑰精萃水、積雪草、仙人掌精萃等頂級保養成分。搭配兼具控油及保濕效果的「控油保水聚合網」，集妝前、防曬、精華與乳液四效合一，並使後續妝感服貼度大幅提升。

水透光妝前防護乳是從品牌創始最初就推出的元老級品項，且從推出以來一直都是長年熱賣的暢銷單品，年銷售破十萬支，是許多彩妝師、部落客都默默愛用的妝前神乳，也是@cosme美妝榜隔離產品TOP3之內的常勝軍，2023年還拿到美妝大賞第一名，更是網友激推「必回購彩妝」TOP10之一。