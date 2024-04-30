經常胃食道逆流？營養師教「養胃5秘訣」：飲食溫度也要小心

▲營養師分享，調整飲食習慣能幫助養護胃腸健康。



記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人生活忙碌、壓力大，許多人常三餐不定時，忙起來就顧不上吃飯，越來越多人有胃食道逆流、胃潰瘍、胃穿孔等胃病，甚至發展成胃癌。營養師谷傳玲表示，雖然沒有什麼吃了能養胃的食物，但可以透過調整飲食習慣，幫助養好胃腸健康。她就進一步分享「養胃」5秘訣，幫你遠離胃病威脅。

＃定時用餐，不暴飲暴食



不規則的進食會破壞胃分泌的節律，削弱胃粘膜的屏障作用，所以要定時用餐才不會傷胃。暴飲暴食會加重胃的負擔，也會傷胃，經常暴飲暴食容易出現胃脹氣、胃蠕動減緩和胃排空延遲等問題。

另外，吃得太飽，胃排空慢、胃酸分泌多，對下食道括約肌（賁門）的壓力大，還會加重胃食道逆流。

＃注意飲食衛生



忽略飲食衛生，像是吃進發霉食物，其中的黃麴毒素會致癌，增加胃癌風險；又比如不分餐、合餐進食，容易感染幽門螺旋桿菌，而幽門螺旋桿菌可能是很多胃病的致病因素。

＃細嚼慢嚥



食物必須被處理成食糜，跟稀粥一樣很小的顆粒，才能從胃被運送到小腸裡繼續消化。這個過程需要牙齒的咀嚼，也需要胃的消化，如果狼吞虎嚥，食物沒有經過牙齒充分咀嚼，在還很大塊的狀況就進入胃部，胃的負擔就會變重；反之，細嚼慢嚥就能幫助減輕胃的負擔。

＃飲食溫度要適中

對於有些人而言，食物過冷或過熱也可能會加重胃的不適症狀，所以用餐時建議溫度適中。即使不考慮胃的狀況，也不建議吃太燙，因為溫度高於攝氏65度的飲品會增加食道癌風險。

＃避免吸菸



抽菸會增加胃潰瘍、胃癌風險，所以不想傷胃，建議最好戒菸。