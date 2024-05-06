包開箱／Valextra話題通勤大包VV Hobo！優雅V型切口　都會女子最愛

記者鮑璿安／專題報導

義大利國寶級皮件品牌Valextra由Giovanni Fontana 於1937 年於米蘭創立，因其低調內斂的設計語言，與時下推崇的「Quiet Luxury」靜奢風不謀而合，擁有許多死忠愛好者，更被封為「義大利愛馬仕」。2024春夏時節，品牌驚喜帶來全新包型「VV Hobo」，以鬆弛感風格和大容量版型，訴說高級日常。

▲Valextra話題通勤大包VV Hobo 。（圖／品牌提供）

Valextra 旗下經典之作包括Milano、最廣為人知的Iside 系列，毫無顯著的logo點綴，從結構感和皮革紋理著手，彰顯不敗優雅風貌。而此次要來深入介紹的是「VV Hobo 」，該包款為 Valextra 的全新包型，靈感源自於立燈設計的形狀，完美體現了設計流動性，黑色 Costa 滾邊配上兩側突出的 V 形切口設計，展現俐落的包身結構；肩帶上的「VV 鎖」也可調節背帶長度，不論肩背或是手提都可以輕鬆駕馭，配上溫柔的奶油白色調成為穿搭的點睛之筆。





▲內襯均有金色壓印編號，代表生產的日期和工匠編號。（圖／翻攝自品牌官網）





▲肩帶上的「VV 鎖」也可調節背帶長度。（圖／翻攝自品牌官網）

工藝更是Valextra的重中之重，包款選用品牌最具代表性的 Millepunte 頂級小牛皮製成，搭配全絨面革襯裡。工匠耗時兩日在米蘭當地手工製作，使得 VV Hobo在精雕細琢下綻放個性風貌，值得一提的是，Valextra包款內襯均有金色壓印編號，代表生產的日期和工匠編號，因此每一顆包都是獨一無二之作，看似極簡卻非常有辨識度，在實用性和經典之間取得完美平衡。

▲Valextra VV Hobo多色提供挑選 。（圖／記者鮑璿安攝）

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BALENCIAGA於 2001 年首次發表的 City 包型，以神秘的極繁主義風格與出眾的實用性著稱，早已成為一個時代與一種生活方式的代名詞。首次亮相20多年後，今年春夏Le City 系列終於以經典之姿重回時尚迷視線內，柔軟觸感和別具一格的鬆弛感，將千禧美學燒得更劇烈。

新版 Le City 包款廣泛借鑒珍藏設計款式，將本系列原有的繁複格調集於一體，由 25 片皮革手工拼接而成，手柄和可拆卸肩帶由多層粘合皮線編織而成。強烈的Y2K元素加持，加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身並構成獨特設計的頂針形飾釘，一一體現品牌的個性化細節，並使用獨特光澤皮革表面呈現雋永之美， Arena 羔羊皮並配備 Palladium Vibrato 飾件，煥發嶄新姿態。

▲新版 Le City 包款廣泛借鑒珍藏設計款式，將本系列原有的繁複格調集於一體 。（圖／品牌提供）