fb ig video ETtoday search mobile

包開箱／Valextra話題通勤大包VV Hobo！優雅V型切口　都會女子最愛

>

記者鮑璿安／專題報導

義大利國寶級皮件品牌Valextra由Giovanni Fontana 於1937 年於米蘭創立，因其低調內斂的設計語言，與時下推崇的「Quiet Luxury」靜奢風不謀而合，擁有許多死忠愛好者，更被封為「義大利愛馬仕」。2024春夏時節，品牌驚喜帶來全新包型「VV Hobo」，以鬆弛感風格和大容量版型，訴說高級日常。

▲▼Valextra話題通勤大包VV Hobo！ 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼Valextra話題通勤大包VV Hobo！ 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲▼Valextra話題通勤大包VV Hobo！ 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Valextra話題通勤大包VV Hobo 。（圖／品牌提供）

Valextra 旗下經典之作包括Milano、最廣為人知的Iside 系列，毫無顯著的logo點綴，從結構感和皮革紋理著手，彰顯不敗優雅風貌。而此次要來深入介紹的是「VV Hobo 」，該包款為 Valextra 的全新包型，靈感源自於立燈設計的形狀，完美體現了設計流動性，黑色 Costa 滾邊配上兩側突出的 V 形切口設計，展現俐落的包身結構；肩帶上的「VV 鎖」也可調節背帶長度，不論肩背或是手提都可以輕鬆駕馭，配上溫柔的奶油白色調成為穿搭的點睛之筆。

▲▼Valextra話題通勤大包VV Hobo！ 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲內襯均有金色壓印編號，代表生產的日期和工匠編號。（圖／翻攝自品牌官網）

▲▼Valextra話題通勤大包VV Hobo！ 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲肩帶上的「VV 鎖」也可調節背帶長度。（圖／翻攝自品牌官網）

工藝更是Valextra的重中之重，包款選用品牌最具代表性的 Millepunte 頂級小牛皮製成，搭配全絨面革襯裡。工匠耗時兩日在米蘭當地手工製作，使得 VV Hobo在精雕細琢下綻放個性風貌，值得一提的是，Valextra包款內襯均有金色壓印編號，代表生產的日期和工匠編號，因此每一顆包都是獨一無二之作，看似極簡卻非常有辨識度，在實用性和經典之間取得完美平衡。

▲▼Valextra話題通勤大包VV Hobo！ 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

▲Valextra VV Hobo多色提供挑選 。（圖／記者鮑璿安攝）

更多新包報到

BALENCIAGA於 2001 年首次發表的 City 包型，以神秘的極繁主義風格與出眾的實用性著稱，早已成為一個時代與一種生活方式的代名詞。首次亮相20多年後，今年春夏Le City 系列終於以經典之姿重回時尚迷視線內，柔軟觸感和別具一格的鬆弛感，將千禧美學燒得更劇烈。

新版 Le City 包款廣泛借鑒珍藏設計款式，將本系列原有的繁複格調集於一體，由 25 片皮革手工拼接而成，手柄和可拆卸肩帶由多層粘合皮線編織而成。強烈的Y2K元素加持，加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身並構成獨特設計的頂針形飾釘，一一體現品牌的個性化細節，並使用獨特光澤皮革表面呈現雋永之美， Arena 羔羊皮並配備 Palladium Vibrato 飾件，煥發嶄新姿態。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲新版 Le City 包款廣泛借鑒珍藏設計款式，將本系列原有的繁複格調集於一體 。（圖／品牌提供）

 ►包開箱／Balenciaga機車包回歸！凱特摩絲愛用Le City新細節搶先看

關鍵字：

包開箱, 高級日常, 義大利, Valextra, 包款

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量

光走路就能瘦！專家證實：「一個關鍵動作」多消耗20%熱量

「牛仔褲＋連身裙」成新流行趨勢！5種不踩雷疊穿方式　時髦超顯瘦

「牛仔褲＋連身裙」成新流行趨勢！5種不踩雷疊穿方式　時髦超顯瘦

兩種「自戀型人格」特徵　若全中超高機率是渣男

兩種「自戀型人格」特徵　若全中超高機率是渣男

星巴克「一個月有12天買一送一」　專家：已成促銷濫用 5家老饕必嚐的西門町美食　魯肉蛋包麵、海鮮麵列入晚餐名單 星巴克5／6起推買一送一　連續兩天揪同事買起來 學習5種「父母輩存錢術」　收入少也能存到錢 Lisa與富豪緋聞男友同框了　「LVMH準少奶奶」架式站台TAG Heuer 有煩惱就來撸狗！特搜4間有「療癒大狗狗」陪伴的餐廳 營養師教你吃排餐不發胖　主菜選低脂、沙拉不要加醬汁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面