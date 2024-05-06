Jennie穿超短裙現身紐約街頭露美背辣翻！親曬聯名墨鏡少女心破表

記者鮑璿安／台北報導

南韓天團BLACKPINK成員Jennie 話題不斷，最近與眼鏡品牌 Gentle Monster 三度合作的「JENTLE SALON」系列更是洗版社群，而她本人則親自飛到紐約出席快閃店開幕活動，佩戴聯名墨鏡，身穿一襲黑色極短裙露出修長美腿線條，簡直親手把熱度炒到最高點。

Jennie 這回現身Gentle Monster的紐約快閃店，換上一身火辣氣息滿點的黑色短裙，造型來自她的設計師好友Simon Porte Jacquemus 所創立的南法品牌JACQUEMUS ，品牌以特殊的解構手法和極簡風貌聞名，Jennie 這次詮釋彈力連身裙，亮點則藏在身後，運用大面積裸背設計彰顯性感本質，非常具有Jennie專屬的甜美帥氣感，搭配一雙紅色高跟鞋，形成了精彩的撞色組合。





▲Jennie穿著愛牌JACQUEMUS 短裙搭配聯名墨鏡。（圖／翻攝自IG）

而Jennie也不忘宣傳這次的聯名墨鏡，她這次戴上Jennie X Gentle Monster 聯名系列「JENTLE SALON」的Hush 01款式，相當醒目的橢圓鏡框搭配上「Jem」愛心吊墜裝飾，瞬間充滿了千禧年Y2K格調，顯得可愛有趣。