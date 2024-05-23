大秀直播／泰女神辣穿比基尼等看LV早春秀　Stray Kids Felix飛西班牙準備

▲LV 2025早春秀在西班牙巴賽隆納的奎爾公園舉行。（影 / 品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON跑遍世界各地發表早春女裝，2025年新系列開拔至西班牙巴賽隆納，將在著名的奎爾公園（Park Güell）辦秀，許多明星已飛往當地準備，泰國女星Yaya（Urassaya Sperbund）穿著LV比基尼外罩襯衫，享受西班牙陽光，韓團Stray Kids成員Felix是品牌大使，今年3月還登上LV在巴黎時裝周的伸展台走秀，這次的行程自然備受期待。

▲泰國女星Yaya穿著LV比基尼與襯衫，在西班牙享受陽光。（圖 / 翻攝urassayas IG）



▲今年3月Felix在巴黎時裝周為LV 2024秋冬系列走秀。（圖 / 品牌提供）



▲Felix秀出LV 2025早春女裝秀邀請函。（圖 / 翻攝yong.lixx IG）

今年是LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière掌舵的第10年，LV的早春秀便是由他開啟的篇章，2015年第一次的早春大秀，在摩納哥王宮廣場搭出一座玻璃屋舉行，接著足跡踏遍世界各地，除了2022年因疫情停擺，每年的地點都別出心裁，也許是名勝、也許是建築或藝術巨作，而且不僅在歐美，2018年早春秀地點為日本京都近郊的美秀美術館 （Miho Museum），便是亞洲代表，每年5月的這場秀，地點成了其中一個焦點，藉著LV的眼，走到世界上許多我們不太熟悉的地方。

▲LV歷年早春秀地點。（製表 / ET FASHION）

▲LV 2018早春秀，在京都近郊的美秀美術館舉辦。（圖 / 品牌提供）



▲LV 2022早春秀，在巴黎近郊的建築雕塑巨作「Axe Majeur」舉辦。（圖 / 品牌提供）



LV 2025早春系列將在高第打造的奎爾公園揭曉，奎爾公園依著山勢和地形規劃，最初以住宅為目的，後來銷售不佳，高第曾在該地住了20年，現在成為市立公園，也被聯合國教科文組織列為世界遺產，是到巴賽隆納旅行的必去景點之一，LV早春秀的預告片中，模特兒穿著連帽罩衫走在建築頂樓，襯著橘黃色的天光，充滿異地風情。

▲LV釋出的2025早春預告。（圖 / 翻攝LV影片）

劉亦菲、泰國女星Yaya（Urassaya Sperbund）、韓團Stray Kids成員Filex等人都是看秀嘉賓，台灣時間5月24號日凌晨2點，透過上方直播影片，就可以跨過半個地球，欣賞在西班牙巴賽隆納登場的LV 2025早春女裝秀。

Felix今年5月初和Stray Kids團員們一起參與Met Gala時，穿著由美國設計師Tommy Hilfiger訂製的服裝，Tommy Hilfiger運用代表美國也是品牌標誌的紅、藍、白創作，Felix穿的是全白西裝，內搭刺繡襯衫，搭配金色扣飾猶如貴族，散發白馬王子氣息，不過他沒忘記LV品牌大使的身份，在幕後花絮中秀出手上的飾品，果然清一色是LV。

▲5月初Felix穿Tommy Hilfiger訂製的白色裝束，參加在紐約舉行的Met Gala，不忘秀出LV飾品。（圖 / 翻攝yong.lixx IG）