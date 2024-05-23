伊能靜傳授「輕熟齡護膚法」　跟著做「視覺年齡少10歲」

▲57歲伊能靜完全看不出實際年齡。（圖／翻攝自FB/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近感覺有些疲憊，照著鏡子覺得細紋爬上臉？聽聽「凍齡教主」伊能靜教你輕熟齡肌膚如何日常保養，護膚的的基本流程一次看。

#有療癒感的卸妝

伊能靜分享，挑選一瓶能卸洗乾淨的卸妝產品很重要，建議依據需求挑選適合的卸妝乳或是卸妝油，幫助溫和帶走底妝，每天忙碌一天回到家，只有真的卸下肌膚的疲憊感，才能感受真正的療癒。

#肌膚喝飽水

無論是化妝還是護膚，首先都要讓肌膚喝飽水，找一瓶能夠保濕、抗老的化妝水，幫助補足肌膚水分，必要時也可以用來濕敷，肌膚吸飽水分後，膚色自然亮起來！

#眼部護理

伊能靜提到，眼部循環若是差，就容易導致黑眼圈形成，甚至還可以長脂肪粒，挑選適合的眼部護膚品搭配按摩手法，幫助眼周消腫、淡化黑眼圈，進一步提升眼周血液循環。

#臉部護理

一瓶好的臉部精油值得投資，不要覺得到了春夏「油」就不重要，適時的補充油能幫助肌膚油水平衡，以油養膚，讓肌膚更好吸收後續保養品，最後再擦上乳霜，這樣就完成全套護膚流程。

最後伊能靜也喊話，如果你有初老煩惱，千萬不要等上了年紀才開始保養，提早預防起來，每個步驟都不要偷懶喔！

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