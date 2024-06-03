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包開箱／Roger Vivier春夏方扣托特包！軟萌馬卡龍色、大容量超實用

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記者鮑璿安／專題報導

鞋履品牌Roger Vivier以一雙方扣鞋奠定歷久不衰的地位，連帶旗下包款也擁有奢華迷人魅力，持續為女性打造出氣質滿滿的配件單品，2024春夏時節《ET FASHION》精選新款Viv' Choc迷你皮革購物手袋，以軟萌色澤配上大容量，一起來開箱看仔細。

▲▼ 包開箱 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 包開箱 。（圖／翻攝自官網）

▲Viv' Choc系列購物手袋是品牌2024春夏的最新力作 。（圖／翻攝自官網）

Viv' Choc系列購物手袋是品牌2024春夏的最新力作，採用彰顯工藝的錘紋皮革製成，塑造出舒適柔軟的廓形，如托特包般擁有寬大容量，搭配品牌標誌性的圓形金屬飾扣，以方中帶圓的不敗弧度低調刻印上品牌標識，藏入簡約便利的磁釦。值得一提的是，包款兩側的開口可向內收起並以中央的開扣固定，擁有兩種廓形，非常具有多變性。

▲▼ 包開箱 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 包開箱 。（圖／翻攝自官網）

內層則擁有可調式隔層，配有雙重固定手柄和可拆卸肩帶，打造出 Roger Vivier愛好者一貫的精緻優雅。此次更以粉色、奶黃色等多樣化馬卡龍色調，渲染上春夏季節的輕快節奏，作為一款休閒托特包而言，也充滿了百搭性質。

▲▼ 包開箱 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 包開箱 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ 包開箱 。（圖／翻攝自官網）

▲Viv' Choc系列皮革、拉菲草、毛呢款式 。（圖／翻攝自官網）

夏日必備的包款自然少不了拉菲草材質加持，品牌也順應推出了Viv' Choc系列拉菲草購物袋，注入編織象徵回歸自然，也非常有消暑氣息。或是渲染上粉色圈圈毛呢面料，手感舒適也成為不少人愛好款式。

同場加映

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識 。（圖／品牌提供）

▲TOD’S 。（圖／品牌提供）

▲劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告。（圖／品牌提供）

此外，2024春夏時節TOD’S Di Bag也有顯著變革，以全新的翻蓋包款式亮相，細膩的粒面小牛皮搭配圓形手柄，前方飾以Tod's標識，呈現品牌工藝之美，點綴立體感橢圓形標識和T形刺繡。 包款翻蓋和磁力扣包口開合，並配有可調式可拆卸肩帶，可輕鬆走入日常。品牌代言人劉詩詩就以TOD’S Di Bag奶油白翻蓋式皮革手提包拍攝形象廣告，身穿皮衣夾克、襯衫詮釋出都會女子時髦造型，而溫柔的奶油白包款自然流露出Quiet Luxury 風格，勢必成為雋永款式。除了翻蓋款式以外，也提供拉鏈開袋的迷你尺寸，一抹清新的淺藍色點綴，彷佛立刻就能夠投入夏日懷抱。

關鍵字：

包開箱, 春夏, 托特包, 春夏, Roger Vivier

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