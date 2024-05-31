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亮珠寶／卡地亞動物王國展野性魅力　美洲豹戒指一體式手環霸氣

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▲▼ Cartier,Bvlgari 。（圖／公關照）

▲卡地亞靈感源自斑馬的KOAGA項鍊，嘴裡銜著一顆祖母綠形切割鑽石和一顆6.25克拉梨形紅碧璽。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近期國際珠寶圈熱鬧非凡，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）選在發源之地羅馬發表全新Aeterna頂級珠寶系列歡慶品牌140周年；卡地亞則帶領貴客們到維也納，於庫爾沙龍音樂廳（Kursalon Hübner）發表年度以珍奇異獸為主角的頂級珠寶系列NATURE SAUVAGE，並於1864年開放的MAK應用藝術博物館中舉行晚宴，讓賓客沉浸在卡地亞的動物王國中。

卡地亞動物王國
NATURE SAUVAGE系列完整呈現卡地亞精心打造的動物王國，以具象或抽象概念詮釋珍奇異獸，並以單顆重量級寶石為作品聚焦。靈感源自斑馬的KOAGA項鍊生動勾勒出斑馬的側影，鏤空設計與鑲嵌白鑽、縞瑪瑙條紋交織出斑馬紋，而嘴裡銜著一顆祖母綠形切割鑽石和一顆6.25克拉梨形紅碧璽，深具畫龍點睛之效。

▲▼ Cartier,Bvlgari 。（圖／公關照）

▲▼ Cartier,Bvlgari 。（圖／公關照）

▲卡地亞PANTHÈRE JAILLISSANTE美洲豹戒指一體式手環，守護著8.63克拉的尚比亞祖母綠。

卡地亞赫赫有名的美洲豹在NATURE SAUVAGE系列則有嶄新面貌，首度以PANTHÈRE JAILLISSANTE美洲豹戒指一體式手環的設計亮相，由於採用鉸接結構，讓佩戴時能靈活自如，而主角美洲豹展現兇猛淩厲、即將躍起的姿態，彷彿在守護著8.63克拉的尚比亞祖母綠。

▲▼ Cartier,Bvlgari 。（圖／公關照）

▲鑲嵌一顆71.90克拉紅碧璽的卡地亞MOCHELYS項鍊，巧妙隱藏一隻烏龜，可拆下作為胸針。

有別於美洲豹的具體形象，主石為71.90克拉紅碧璽的MOCHELYS項鍊，藏著一隻烏龜，乍看不見其形，但拆下轉換成胸針時，烏龜的頭部與手腳全現身，展現卡地亞的設計巧思；無窮的想像力也是品牌一大特色，從東方祥龍獲得啟發創作Tatsu項鍊，蜿蜒龍身繞成頸鍊，龍則銜著飾有兩顆莫三比克紅寶石的吊墜，展現非凡氣勢。

▲▼ Cartier,Bvlgari 。（圖／公關照）

▲描繪祥龍的卡地亞Tatsu項鍊，銜於龍口中的吊墜上飾有2顆莫三比克紅寶石。

寶格麗巨鑽領銜
歡慶140周年的寶格麗，以Aeterna頂級珠寶系列展現百年累積精湛工藝與獨到美學，領銜之作為耗時2,800小時製作的Serpenti Aeterna 靈蛇永恆頂級鑽石項鍊，為品牌前所未見的嘗試，將一顆超過 200 克拉的鑽石原石切割成7顆成色D的無瑕級水滴形鑽石，共計140 克拉，代表寶格麗140年歷史，同時鑲嵌總重超過61.81克拉、共698顆長棍形切割鑽石凸顯優美的波浪結構，靈蛇則成為背面扣環上的經典象徵。

▲▼ Cartier,Bvlgari 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴寶格麗Serpenti 系列Aeterna靈蛇永恆鑽石項鍊，鑲嵌7顆總重約140克拉梨形切割鑽石。（圖／寶格麗提供，以下同）

而身為彩色寶石名家，寶格麗再次展現蒐羅頂級寶石與創造色彩美學的功力，花了2年時間收集13顆枕形切割藍寶石，創作 Sapphire Brocade錦緞頂級藍寶石、祖母綠與鑽石項鍊，特別強調結構柔和輕盈，能完美貼合頸部；大膽因子深植寶格麗，在五排玫瑰金與密鑲鑽石球體交錯排列的Aurea Chandra頸鍊完美體現，重新演繹寶格麗1980年代的 Chandra 系列，充滿活力的設計戴起來也相當輕盈，成為代言人千黛亞最新廣告的主打款。

▲▼ Cartier,Bvlgari 。（圖／公關照）

▲寶格麗Sapphire Brocade錦緞藍寶石與鑽石項鍊，鑲嵌13顆約63.48克拉枕形切割藍寶石。

▲▼ Cartier,Bvlgari 。（圖／公關照）

▲寶格麗代言人千黛亞演繹Aurea Chandra光芒閃耀頂級鑽石頸鍊。

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, BVLGARI, 寶格麗

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