亮・珠寶／韓韶禧麻花辮配鑽石髮飾好仙　法影后搭5條鑽鍊超時髦

▲韓韶禧以仙氣造型出席坎城影展，髮上別著Boucheron首度曝光的新作品。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

第77屆坎城影展熱烈進行中，紅毯上明星、名模無不使盡全力搶鏡頭，具畫龍點睛效果的珠寶，更是致勝關鍵，華麗髮飾、百搭的白鑽項鍊，以及能與禮服色調相呼應彩色寶石項鍊成為此次女星們的最愛，韓星韓韶禧即別著法國珠寶品牌Boucheron首度曝光的鑽石髮飾登紅毯，仙氣飄飄。





▲韓韶禧綁馬尾搭配Boucheron Carte Blanche鑽石髮飾。

閃亮髮飾

Boucheron按照慣例在坎城影展曝光當年將發表的全新高級珠寶系列，但資訊保留，由女星先戴搏版面，品牌大使韓韶禧特別綁著鬆鬆的麻花辮，於髮側別上第一次亮相的Boucheron Carte Blanche鑽石髮飾，流露甜美氣息。





▲香奈兒品牌大使暨演員瑪格麗特庫利穿香奈兒1996年秋冬高級訂製服，搭配Franges鑽石髮飾與Tweed Perlé 耳環。（圖／香奈兒提供，以下同）





▲瑪格麗特庫利另一套造型戴著香奈兒鑲鑽彗星髮飾，相當俏麗。

而頂著捲捲短髮出席坎城影展的美國女星瑪格麗特庫利（Margaret Qualley），每一套造型都少不了閃亮髮飾助陣，身為香奈兒（CHANEL）品牌大使的她，分別以香奈兒高級訂製服搭配鑲鑽彗星髮飾，以及復刻自1932年嘉柏麗香奈兒打造的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列、現典藏於巴黎香奈兒腕錶暨高級珠寶文化資產部門的Franges 髮飾，讓她更顯俏麗。





▲法國影后伊莎貝雨蓓疊戴De Beers Arpeggia高級珠寶三行鑽石項鍊、Snow Dance鑽石項鍊、DB Classic Eternity Line 2條鑽石項鍊。（圖／De Beers）

百搭鑽鍊

白鑽項鍊是紅毯上經典不敗的選擇，美國女星黛咪摩兒一襲左側冒出尖尖裝飾的Schiaparelli禮服已夠搶眼，搭配蕭邦（Chopard）鑽石頸鍊展現恰到好處的美感；法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）更展現薑是老的辣功力，於紅毯上疊搭5款De Beers鑽石項鍊，不同切割、不同大小的美鑽層疊錯落閃耀光芒，時髦極了。





▲黛咪摩爾穿Schiaparelli禮服搭配蕭邦鑽石項鍊與耳環，光彩耀人。（圖／翻攝demimoore IG）

同色搭配

身穿亮彩度的服裝，所選的珠寶盡量以同色系或白鑽設計為佳，避免過於繁複而失焦。跨性別演員杭特薛佛（Hunter Schafer）是新一代紅毯資優生，此次踏上坎城紅毯以Armani Privé帶金屬光澤的藍色禮服，戴上蕭邦鑲嵌62.05克拉愛心形切割藍寶石配梨形切割鑽石項鍊，兩者色調相互呼應，堪稱本屆坎城影展記憶點最高的完美示範。





▲杭特薛佛穿Armani Privé禮服搭配蕭邦藍寶石鑽石項鍊，是本屆坎城影展美麗範本之一。（圖／蕭邦提供）

而奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）選擇「Less is more」（少即是多）的穿搭法，她穿著繫著腰帶的白色裙裝搭配De Beers DB Classic圓形明亮式鑽石耳環，展現率性俐落風格，此款單鑽耳環也是珠寶收藏必備的經典款。







▲艾瑪史東佩戴De Beers鑽石耳環展現俐落風格。（圖／De Beers提供，以下同）

▲De Beers DB Classic圓形明亮式鑽石耳環。