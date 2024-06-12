先懂給予情緒價值　銷售變現更快速

文／張婷 圖／達志示意圖、橙實文化

先提供價值，再建立合作

談到銷售變現時，很多人一開始就想要達成或提供合作，但結果往往不樂觀。這就像談戀愛一樣，如果一交往就要結婚，沒有提供給對方任何價值或有價值感的東西，那麼結果就是分道揚鑣。建議先提供價值，再建立合作關係。一個人肯定要先提供價值給別人，別人覺得你達到了我的某種要求或者滿足了我的條件，才願意與你合作。因為合作的前提，是建立信任關係，接著看合作雙方有沒有匹配性，即適不適合合作。

接下來，我們要投入時間和精力。剛開始合作，價值是由單方面提供的，隨著合作深入，我們才能懂得如何更好地為他人提供價值。因此，應先提供價值，再建立合作。為什麼要先提供價值？為什麼要用感性去幫一個有價值的事物增加價值感？因為只有在提供價值的過程中，我們才能檢驗出雙方的價值觀是否一致，自己與對方合作起來是否愉快，溝通是否順暢等。現在，我們可以從兩個維度來分析這個過程和邏輯。你在提供價值時，其實對方是被動接受價值的一方，他擁有的是一種體驗感。只有體驗感良好，他才會跟你進一步合作。如果他的體驗感不好，就不會跟你合作。

個性化地提供價值

你不能用同一個方式對待所有使用者，而是應該為用戶提供個性化的價值感受體驗。價值感是一種主觀感受，是一個人的個人感受，不是大家的整體感受。在提供價值時，不管講的是什麼，提供的是什麼，都需要讓對方感覺到這是為他提供的「專屬服務」，這樣對方才有專屬於他的感覺和體驗。特別是在一對一銷售的過程中，我們要瞭解他的唯一性，才能知道他獨特的價值感。我們應尊重每個個體，每個人都是不一樣的，每個人都是唯一的，你要認可每個人的唯一性和專屬性。

提供共通的價值

我在直播時，會儘量讓直播的內容通俗易懂，我的聽眾年齡範圍在25 ∼ 80 歲，那麼我就要為這些觀眾提供價值感。

我注意到我的用戶中，年齡在 25 ∼ 39 歲的用戶更多一些。我的男性用戶占 41.8%，女性用戶占 55%，也就是我要給男性和女性同時提供價值感。因為我提供的是感性的情感共鳴，所以具有共通性的精神力量能夠穿透更多的人群。拋開性別和年齡，有哪些情感是共通的呢？

比如開心的感受、快樂的微笑、幸福的感覺等愉悅感是共通的。還有真實的東西，真正利他的、真正對別人有幫助的，也是大家都願意接受的，大家很容易感到你有一種積極向上的能量或狀態，這類美好情緒的力量最強。另外，孤獨、沮喪、恐懼、憂傷等痛苦或疼痛的感受，也是共通的。當用戶從你的故事中感知到悲傷等情感之後，如果悲傷的背後能夠有希望等精神傳遞出來，大家便會看到希望。而這種精神的共鳴更令人奮發向上，也更引人難忘和深思，這也是共通的。

雖然很多情緒本身是負面的，但是我們要儘量把正向的思考模式和積極的思維方式帶給大家，這樣才能給大家希望。比如我在分享自己的故事時，可能一開始會讓人覺得有點沮喪、孤獨。但是緊接著我就會提供共通的、正向的希望給大家。因此，我們要將消極的情緒（悲傷、恐懼、孤獨、疼痛等）轉化為積極的情緒（微笑、喜悅、從容、淡定、堅忍等）。因為最終只會有陽光和積極的情緒，才能夠穿越年齡以及性別的束縛，被大家感知到，大家會從中找到更美好的力量，這就是感性的力量。