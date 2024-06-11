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豔陽高照怕曬黑？「5款美白食物」多吃

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▲▼美白食物。（圖／Unsplash、Pexels）

▲牛奶不僅能美白，睡前喝也有助眠效果。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

當天氣炎熱、太陽強烈時，保護皮膚免受曬黑和曬傷是很重要的，《ET FASHION》盤點以下5款有助於美白的食物，以及食用時的注意事項，讓你這個夏天不曬黑、曬傷。

#檸檬

檸檬富含維生素C，具有抗氧化作用，可以減少黑色素生成，幫助美白皮膚。但必須注意檸檬酸性較強，空腹時不宜食用，避免對胃造成刺激。使用檸檬汁時應避免直接接觸陽光，以防光敏反應。

▲▼美白食物。（圖／Unsplash、Pexels）

#番茄

番茄含有豐富的番茄紅素和維生素C，可以防止皮膚老化並減少黑色素生成。烹調番茄時，番茄紅素在加熱後更易被人體吸收，因此熟食效果更佳。

#草莓

草莓含有大量的維生素C和抗氧化劑，有助於皮膚的美白和修復。但仍須留意草莓容易引起過敏反應，對草莓過敏的人應避免食用。

▲▼美白食物。（圖／Unsplash、Pexels）

#木瓜

木瓜富含維生素A、C和酵素，有助於皮膚修復和美白。木瓜雖有美肌效果，但未成熟的木瓜含有較高的木瓜酵素，孕婦不宜食用，因為可能會引起宮縮。

#牛奶

牛奶中的乳清蛋白和鈣質有助於美白皮膚並增強皮膚彈性。提醒乳糖不耐症患者應選擇無乳糖牛奶或其他替代品。

總結來說，這些食物富含維生素和抗氧化劑，對皮膚美白有一定幫助。但同時，防曬霜和其他物理防曬措施也是防止皮膚曬黑的重要方法。飲食與外部護理相結合，才能更有效地保護皮膚。

關鍵字：

美白, 食物, 夏日, 曬黑, 皮膚

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