即食穀物也在內！早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益

▲早餐地雷應避免，營養價值相當低。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

早餐扮演著非常重要的角色，因為它是我們一天中的第一餐，可以影響我們整天的精力和代謝狀況。然而，有些常見的早餐選擇可能並不那麼健康。以下是三個早餐地雷，現在知道還不晚！

#甜甜圈和甜麵包類食品

甜甜圈和其他甜麵包類食品雖然美味可口，但它們的營養價值極低。這些食品通常含有大量的精製糖和精製麵粉，熱量高但營養不足。高糖分會導致血糖迅速升高，隨後又迅速下降，容易引起精力下降和飢餓感。此外，這些食品中往往含有反式脂肪，這對心血管健康非常不利。長期食用這類高糖、高脂肪的食品，會增加肥胖、2型糖尿病和心血管疾病的風險。

#即食穀物

很多人認為即食穀物是快速且健康的早餐選擇，但事實上，很多即食穀物含有大量的糖分和人造添加劑。這些穀物通常會經過高度加工，去除了穀物中的纖維和營養成分。即食穀物的高糖含量會造成血糖波動，對整天的能量穩定性不利。此外，許多即食穀物中的添加劑和防腐劑對健康也可能有潛在的負面影響。選擇未加工或低糖的穀物，例如燕麥片，是更為健康的選擇。

#加工肉類

培根、香腸和其他加工肉類常常被用作早餐食品，但這些食品含有高量的飽和脂肪和鈉。高飽和脂肪攝入與心臟病和中風風險增加有關，而高鈉攝入則會導致高血壓和腎臟問題。加工肉類中還含有亞硝酸鹽等防腐劑，這些化學物質被認為與某些癌症的風險增加有關。儘管它們味道鮮美且容易準備，但經常食用加工肉類對健康非常不利。

總結來說，雖然這些早餐選擇方便且美味，但從長遠健康來看，我們應該盡量避免。取而代之的是選擇營養豐富且低加工的食物，如全穀類、蔬果、低脂蛋白質等，以確保我們在一天開始時獲得充足且均衡的營養。這不僅有助於維持穩定的能量水平，還能促進整體健康和長壽。