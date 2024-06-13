fb ig video ETtoday search mobile

即食穀物也在內！早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益

>

▲▼早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益 。（圖／Unsplash）

▲早餐地雷應避免，營養價值相當低。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

早餐扮演著非常重要的角色，因為它是我們一天中的第一餐，可以影響我們整天的精力和代謝狀況。然而，有些常見的早餐選擇可能並不那麼健康。以下是三個早餐地雷，現在知道還不晚！

▲▼早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益 。（圖／Unsplash）

#甜甜圈和甜麵包類食品

甜甜圈和其他甜麵包類食品雖然美味可口，但它們的營養價值極低。這些食品通常含有大量的精製糖和精製麵粉，熱量高但營養不足。高糖分會導致血糖迅速升高，隨後又迅速下降，容易引起精力下降和飢餓感。此外，這些食品中往往含有反式脂肪，這對心血管健康非常不利。長期食用這類高糖、高脂肪的食品，會增加肥胖、2型糖尿病和心血管疾病的風險。

#即食穀物

很多人認為即食穀物是快速且健康的早餐選擇，但事實上，很多即食穀物含有大量的糖分和人造添加劑。這些穀物通常會經過高度加工，去除了穀物中的纖維和營養成分。即食穀物的高糖含量會造成血糖波動，對整天的能量穩定性不利。此外，許多即食穀物中的添加劑和防腐劑對健康也可能有潛在的負面影響。選擇未加工或低糖的穀物，例如燕麥片，是更為健康的選擇。

▲▼早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益 。（圖／Unsplash）

#加工肉類

培根、香腸和其他加工肉類常常被用作早餐食品，但這些食品含有高量的飽和脂肪和鈉。高飽和脂肪攝入與心臟病和中風風險增加有關，而高鈉攝入則會導致高血壓和腎臟問題。加工肉類中還含有亞硝酸鹽等防腐劑，這些化學物質被認為與某些癌症的風險增加有關。儘管它們味道鮮美且容易準備，但經常食用加工肉類對健康非常不利。

總結來說，雖然這些早餐選擇方便且美味，但從長遠健康來看，我們應該盡量避免。取而代之的是選擇營養豐富且低加工的食物，如全穀類、蔬果、低脂蛋白質等，以確保我們在一天開始時獲得充足且均衡的營養。這不僅有助於維持穩定的能量水平，還能促進整體健康和長壽。

關鍵字：

早餐, 健康, 飲食, 營養, 地雷

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

最易「單身上癮」星座Top 3 ！冠軍懶得碰愛情　一個人最自在

劉亦菲《玫瑰的故事》10金句：戀愛談多了，多數男人帶來的都是副作用

劉亦菲《玫瑰的故事》10金句：戀愛談多了，多數男人帶來的都是副作用

即食穀物也在內！早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益

即食穀物也在內！早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益

5款「簡單低丸子頭」髮型教學！頭型變超美　短中長髮都適合 對人最大方的3大星座！Top 1樂於分享又愛面子　不管有沒有錢都慷慨 日本熱賣「無印良品涼感頸圈」今夏登台！輕盈質感500元有找 美白擦了沒用？皮膚科醫師揭「常被忽略5大關鍵」：用錯反而暗沉發黃 羅志祥6000萬名錶連環撞　潘瑋柏、納達爾都愛1.75毫米超薄錶　 Swatch X 歐米茄登月錶15日開搶　火山、極光和沙漠3款齊發 煩躁黏膩OUT！夏季必買5款「涼感保養」　降溫超有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面