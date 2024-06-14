G-SHOCK空中出任務　無縫設計、機艙儀表板變主視覺

▲G-SHOCK GRAVITYMASTER以飛機為靈感推出GR-B300系列GR-B300-1A腕錶，10,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK近期海、陸領域錶款齊發，這回輪到空中任務，Master of G系列GRAVITYMASTER飛行錶以翱翔在天際的飛機為靈感，推出GR-B300系列，運用飛機機身常用的碳材質打造機芯防護構造，維持強悍設計傳統，而錶殼採用高強度且輕盈的碳纖維強化樹脂，搭配靈感來自新一代飛機的無縫錶圈，並與錶帶無縫接合，展現一氣呵成的流暢感。





▲G-SHOCK GRAVITYMASTER GR-B300系列共有3種配色，各10,000元。

GRAVITYMASTER 飛行錶GR-B300共有黑、紅、藍色3種錶款，當中紅色型號靈感來自機艙控制面板在夜間照明時的色彩，藍色型號則取材自抬頭顯示器（HUD）的顏色，此外，小細節設計也彰顯飛機元素，例如三層錶盤與對色彩配色發想自駕駛艙的儀表板、側邊按鈕設計源自警示線條紋的防滑材質等，而9時位置的旋轉葉片指示器能夠透過轉動顯示鬧鈴開關和碼錶功能，還可作為電池電量指示器，主面盤和內嵌錶面則能同步顯示兩個不同時區的城市時間，緊扣設計主題。





▲Swatch發表3款Bioceramic MoonSwatch MISSION ON EARTH 腕錶，將於15 日於限定門市發售。（圖／Swatch提供，以下同）

Swatch與歐米茄（OMEGA）聯名的登月錶再推新作，從高空看地球的角度出發，推出3款分別以火山熔岩、極光和沙漠景象為靈感的Bioceramic MoonSwatch腕錶，品牌為此特別開發Bioceramic材質3款新色，並於錶背均刻有任務宣言，電池蓋則印有地球圖案。搭配可用於專業太空服的可調節 VELCRO® 錶帶，其撞色縫線則與錶殼顏色完美呼應。

