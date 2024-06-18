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愛馬仕康康包有手繪感、手機卡夾能用來搭訕　秋冬新配件一次看

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▲Hermes 2024秋冬。（圖／記者林明瑋攝）

▲愛馬仕的各式絲巾，每一季都有新樣貌。（圖／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）的2024秋冬配件曝光了，經典款加入變化、全新設計引人目光，一直很受歡迎的「康康包」Constance有新作，換上格紋外觀，或是從包身到扣飾全部統一色調，全新的Faubourg Express結合旅行包與公事包，按壓扣飾開闔拉鍊，相當巧妙，手機周邊用品也不少，可磁吸於手機背面的卡夾圖案超可愛，一隻馬兒問道：「可以給我你的馬廄號碼嗎？」根本搭訕最佳利器。

▲Hermes 2024秋冬。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲Faubourg Express包的長方形輪廓與醒目的金屬扣顯得簡潔俐落，403,800元。（圖／記者林明瑋攝、品牌提供）

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲Collier D’attelage包啟發自馬術胸革帶，513,600元。（圖／品牌提供，以下同）

手袋總是焦點，愛馬仕在2024秋冬推出多款新作，Faubourg Express的長方輪廓相當簡潔，靈感來自Plume包，側面大大的金屬扣則取材Quirus公事包，下壓後可拉開拉鍊，Collier D’attelage包融入馬術元素，圓弧線條啟發自馬兒的胸革帶，加上寬厚的鑲邊、金屬鞍環，讓包包既有特色又很實用。

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲1957 To Go長夾，背帶可拆卸相當實用，215,100元。

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲Étrier包重新詮釋馬鐙，圓形輪廓精巧可愛，232,700元。

WOC紅極一時，背著皮夾就出門，相當輕鬆自在，全新的1957 To Go長夾中央有搶眼的皮革扣帶，是從Serviette 57公事包演化而來，背帶可調整長度，也可卸下成為手拿包，用法多元；若是小包擁護者，適合放入口紅、信用卡等隨身物的Étrier包也不容錯過，重新詮釋馬鐙成為圓形金屬骨架，再包覆皮革製成包包，皮繩繫於中央，可背也可掛於頸肩，或是手拎金屬提把也相當可愛。

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲Constance Miroir Tartan，包面呈現色鉛筆手繪模擬格紋布料的質感，491,600元。

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲Constance包扣換上了與包身一致的單色皮革，395,100元。

「康康包」Constance向來是熱門款，今年秋冬有新樣貌，以色鉛筆手繪模擬格紋布料質感的Constance Miroir Tartan，呈現出活潑繽紛質感；One tone效果的款式，則是將標誌性的H扣，包覆了與包身同色的皮革，比起原本的金屬扣版本更輕鬆、青春一些。

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲Garden Party Voyage包身上的網版印刷圖案，模擬明膠銀鹽相片質感，210,700元。

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲Équipier肩背包設計了多個口袋，實用又具裝飾性，482,800元。

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲Haut a Courroies Hac Selle提包，以多種材質、立體浮雕拼貼，表現馬鞍的各式元素，1,887,300元。

男士包款也相當精彩，Garden Party Voyage從品牌典藏照片取材，包面圖案以網版印刷而成，模擬黑白照時期的明膠銀鹽相片質感，寬大的置物空間，除了日常搭配，也很適合小旅行，Équipier肩背包相當實用，袋蓋上有多個口袋，方便放進手機、卡片等等，更有意思的是可以拆掉背帶，將包包跨在自行車的車架上固定，多麽悠然自在。收藏級作品當數定價近189萬元的Haut a Courroies Hac Selle提包，運用不同的皮革玩起立體浮雕拼貼，展現精湛的貼花、塑形等皮革工藝。

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲MagSafe卡夾以Swift小牛皮與刺繡羊毛氈打造，圖案逗趣可愛，各18,100元。

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕推出感應式充電器、溜溜球造型充電器等，並有不同尺寸的收納盒可選購，價格皆未定。

3C、手機周邊用品是愛馬仕近年的新疆土，每件用品都極具質感，隱藏於馬鞍雙針縫皮革下的感應式充電器，除了手機，也能替AirPods、Apple Watch充電，溜溜球造型充電器有容易收納的充電線，可以一次為兩部裝置充電，MagSafe卡夾能吸附於手機背面，放進常用的卡片，以Swift小牛皮與刺繡羊毛氈打造，逗趣的圖案超級吸睛，一隻馬兒問「可以給我你的馬廄號碼嗎」？或是電話按鍵是HERMES，接起說「Allo（法文電話用語，同Hello）」，每一款都能增添個人風格，想帶著手機就出門，MagSafe卡夾確實是好選擇。

【更多2024秋冬新品＋配件】

FENDI
FENDI與法國音響公司DEVIALET合作，推出了FENDI x DEVIALET Mania高音質攜帶型揚聲器，外觀為菸色與棕色的FF Logo圖案，很有辨識度，搭配沙色提把及金色細節，低調又有質感。兩大品牌聯手打造的揚聲器，採用獨特結構與專有的聲學映射技術，能依據環境調整立體聲音場，而且便於攜帶，隨時隨地都享受美妙的音樂。

▲2024秋冬。（圖／品牌提供）

GIVENCHY
GIVENCHY秋冬全新的Antigona Cube手袋，包如其名，是可愛的方形，透過摺紙般的組合式結構，讓包身更立體，以小粒面小牛皮或層壓小牛皮製作，，除了手提，並有可拆卸的背帶，尺寸為迷你與Nano兩種，包包染上討喜活潑的色調，或是經典的黑、米白，讓造型輕鬆加分。

▲2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲2024秋冬。（圖／品牌提供）

TOD’S
2024秋冬是TOD’S新任創意總監Matteo Tamburini的首個系列，將城市與休閒、傳統與創新等原本對立的概念融合，經典APA系列的新款托特包採梯形設計，兩側有小口袋便於收納物品，Di Bag系列的新成員是Hobo包，簡約優雅，T Timeless Soft肩背包則推出新色及全新尺寸，展現輕鬆率性的風格。

▲2024秋冬。（圖／品牌提供）

▲2024秋冬。（圖／品牌提供）

►包開箱／Bottega Veneta雞蛋包話題登場！金屬扭結、編織皮革低調奢華

►Max Mara2025早春致敬馬可波羅重回絲路！流蘇大衣、葉狀圖騰絕美奢華

關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, 2024秋冬

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