崑崙錶40億年隕石製面盤　獨一無二的存在超限量

▲崑崙錶Admiral海軍上將42灰原色隕石面盤自動腕錶（左）與藍色隕石面盤款各限量50只，單只296,000元。（圖／崑崙錶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以大膽創意設計著稱的崑崙錶（CORUM）今年在台灣市場全新出發，由先施鐘錶總代理，今發表2024年度新錶，從經典翻玩出新意，令人眼睛為之一亮。標誌性12邊形、配有立體國際航海旗幟時標的Admiral海軍上將系列錶徑42豪米款，推出2款各限量50只的隕石面盤錶，採用落在瑞典境內已有40億年歷史的隕石製作，一款呈現天然的灰原色，另一款則以新科技著色成藍色，隕石特有的魏德曼花紋清晰可見，每一只錶都是獨一無二的存在。





▲崑崙錶Admiral海軍上將38孔雀石錶盤自動腕錶限量100只，1,023,000元。





▲崑崙錶限量150只的Golden Bridge金橋自動腕錶，未定價。

適合女性的Admiral 38系列則新增華麗的孔雀石與藍色砂金石面盤款式，Admiral系列亦可很活潑，白色陶瓷錶展現如彩色潑漆效果；若想搞怪，不能錯過立體錶鏡的Bubble泡泡錶，兩款限量Bubble 47腕錶分別呈現金龍伴月圖案，以及匠手工雕刻的鱗片配手繪上色的龍眼設計，後者的逼真模樣讓人過目難忘。崑崙錶另一招牌作金橋自動錶歡慶10周年，歷經2年進行改良，形塑一體成形的藍寶石水晶玻璃與金屬錶殼完美連結，並讓CO313金橋自動機芯好似懸浮在酒桶形錶殼之中，共有全鈦、鈦金屬搭18K玫瑰金錶殼、全鈦金屬鑲鑽款、鈦金屬配18K玫瑰金鑲鑽錶殼等4種款式。





▲崑崙錶限量88只的Bubble 47金龍之眼自動腕錶，261,000元。





▲融入潑漆概念的崑崙錶Admiral海軍上將42陶瓷自動腕錶，560,000元。

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TAG Heuer（泰格豪雅）彰顯保時捷963 在耐力賽的魅力、歷史和實力，近期推出限量963只的TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963限量版計時腕錶，細節設計融入車子招牌元素，例如小錶盤上設有4個矩形 Super-LumiNova（SLN）夜光標記源自保時捷911的創新LED燈設計、鍛造碳纖維材質錶圈上飾有夜光保時捷標誌、錶帶頂部鐫刻上保時捷963字樣標誌、機芯自動盤為保時捷經典的方向盤造型等，內載配備紅色導柱輪的自製TH20-00機芯，強調精準與平穩。





▲TAG Heuer發表Carrera Chronograph x Porsche 963限量版計時腕錶，302,900元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）





▲TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche 963 限量版計時腕錶的錶圈由鍛造碳纖維製成。