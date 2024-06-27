壓力大睡不好？「3款助眠香氛」推薦　讓你一覺到天亮

▲超過半數的人都有睡眠問題。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

處於繁重匆忙的生活節奏，擁有安穩且優質的睡眠品質，已成為人們心中日常的首要追求。香氛產品透過嗅覺，以最直覺的感官作為催化，幫助沉靜心情、淨空思緒，在睡前為疲勞的身心釋放壓力，是現代人在睡前的重要儀式感環節。

▲bamford 甯境系列 香氛蠟燭 220g 2100元。

乳香帶有甜甜的香脂氣息可安定心神、令呼吸道平順、平衡情緒；薰衣草能讓腦部放鬆、停機休息。還能穩定入睡狀態，降低半夜驚醒與不平穩的疲累感。甜馬鬱蘭用以舒緩焦慮，強化心靈，幫你從強大壓力中平復心情。

▲Farcent 法頌晚安系列 香水精油枕頭噴霧（望幽晚安）。

加薰衣草舒壓精油與專利DREAMSCENTTM放鬆氣息，透過嗅覺釋放壓力，徜徉在薰衣草園般的順暢呼吸，近距離的感受薰衣草精油的舒壓張力，且同時能99.9%抗菌，安心入睡。

▲Wildsmith 靜謐睡眠噴霧，100ml，1,300元。

揉合玫瑰天竺葵、羅馬洋甘菊、英國薰衣草、雪松等 10 種 100%天然精油,幫助穩定浮動不安思緒，重啟健康的睡眠模式。可於每日睡前或夜間醒來時,適量噴灑在睡衣、枕頭、床單或臥室環境中，打造舒緩身心的靜謐氛圍。

