都愛丹寧款！金秀賢穿牛仔外套、金智媛背刷舊包返韓　一秒減齡重回學生時代

記者李薇／台北報導

在戲劇《淚之女王》拍攝殺青之後，金秀賢與金智媛各自在亞洲地區分別進行不同活動，22、23日在日本舉辦粉絲見面會的金秀賢25日也返回南韓，機場時尚又再度展現出他輕便休閒的穿搭風格，重點是今天剛好返韓的金智媛也搭配了同材質的包款，相當巧妙。

金秀賢最近忙著在亞洲各地見粉絲，25日回南韓的機場時尚又穿了自己很愛的丹寧元素單品，經典藍色牛仔外套設計出自FENDI領子後方有金屬FF設計，低調又頗具巧思，售價69400元，裡面搭配ISABEL MARANT黑色T恤以及黑色寬版廓型褲，展現出休閒時髦的風格。

當然，想要讓時尚穿搭擁有亮點，鞋子絕對是不能缺少的單品，金秀賢這次挑選了New Balance的金屬銀色1000鞋款，運用黑色打造出躍動感視覺，是復刻2000年世代的經典鞋款，更多的網眼布鞋面搭載合成物料表層拼貼，鞋跟及前足採用ABZORB緩震技術，並在中足加入Stability Web科技，久走也不累。





▲金智媛稍早前往機場搭機離開台灣。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

巧的是金智媛26日下午返韓時，也選用了牛仔布料的單品，一身DIOR白色水手領府綢襯衫以及黑色水洗直筒丹寧褲，斜背約10萬元DENIM DIOR BOLIQUE 30 MONTAIGNE藍色煙燻丹寧包，高馬尾清爽裝扮，美貌再次令人驚嘆，簡直就像大學生。