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出國超省空間收納法！吸管、口罩、塑膠手套竟都有用處

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自小紅書

暑假到來很多家庭都有出國的計畫，打包行李當然少不了美妝保養的單品，以下就分享5招小技巧，不僅不用額外花錢、省下更多預算去國外花，更可以節省行李容量，超級方便。

Tips 1：自己做卸妝棉

卸妝可以說是必備單品，有些人擔心行李重摔，導致卸妝液破裂，同時也不想帶太大罐的溶液出關，但是買全新的卸妝棉包裝，雖然方便但價格比起一般卸妝液要貴，建議可以使用自己家裡有的卸妝棉，直接用夾鏈袋裝好欲卸妝天數的份量，直接倒進卸妝水或是眼唇卸妝，每一片的CP值絕對更高，同時因為卸妝棉吸了液體，也比較不用擔心破在行李箱裡面。

Tips 2：吸管變隨身小樣

美妝,旅行,出遊,暑假,彩妝,保養,。（圖／小紅書）

如果家裡有不要的珍珠奶茶粗吸管，可以先剪成小段，大約一支剪成3到4段左右，然後用平板夾先將一邊的開口壓平加熱，讓吸管黏起來之後，將乳液、粉底液、精華或是洗面乳裝到裡面，大約7、8分滿就可以，再用平板夾將另一邊封起加熱，就可以變成簡易版的隨身小分裝瓶。

Tips 3：隱形眼鏡盒也超給力

美妝,旅行,出遊,暑假,彩妝,保養,。（圖／小紅書）

像是乳霜、粉霜或是卸妝膏等比較固態的保養品，就可做使用隱形眼鏡盒來做分裝，一次可以裝進兩種不同的單品，而且一格大約可以用3到5天的旅行不等，是非常實用又很省行李空間的收納方法，同時也不用擔心在行李箱裡面滾來滾去破裂。

Tips 4：一次性手套很實用

美妝,旅行,出遊,暑假,彩妝,保養,。（圖／小紅書）

不少人家裡都會有一次性的塑膠手套，不僅可以在厚敷護手霜之後套上加強吸收，用不完的還能收納小飾品，像是戒指、項鍊、耳環等小物，一堆放一起超容易打結，建議可以分別丟到手套的每個指頭分開存放，最後在手中央的位置捲起打劫，等於自帶5格超小的收納空間，一眼找飾品超方便，同時手套裡的空氣也不要擠出來，等於自帶防撞設計，可以保護飾品不被壓壞。

Tips 5：口罩、髮圈搞定各種電線

現代人出國離不開3C，各種充電線更是多如鴻毛，不想全部打結亂在一起，這時不妨可以把用過口罩剪開，把裡面壓鼻樑的鐵絲取出，可以用來纏繞電線超級方便，小到手機、平板、行動電源充電線，大到電棒捲、燙睫毛器的電線都能夠綁好，當然有綁髮習慣的也可以使用橡皮筋來收納，這樣既可以隨時有紮頭髮的髮圈可以用，也不會讓行李亂七八糟，出門玩還要整理。

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關鍵字：

美妝, 旅行, 出遊, 暑假, 彩妝, 保養

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