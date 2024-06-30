按摩3步驟迅速小臉美肌！每晚妝前15分鐘超有感

記者李薇／台北報導 圖／sooyaaa__IG、heybiblee IG、品牌提供

想讓妝容貼膚、肌膚狀態完美，保養絕對是很關鍵的重點，在家裡也可以進行肌膚的按摩與保養，更能夠讓膚況完美，3個步驟可以輕鬆幫助保養迅速吸收。

【15分鐘迅速美肌法】

STEP 1：可以先在全臉較為大量的使用乳液，由臉部中央往外推抹開，讓全臉每一寸都可以覆蓋到。

STEP 2：然後可以搭配按摩棒或是刮痧棒單品，由額頭往太陽穴、蘋果肌往太陽穴、下巴往太陽穴三道，畫圓由內往外按摩幫助吸收，每一條線都是三次。左臉完成之後在進行右臉。

STEP 3：可以用按摩棒的凹槽從下顎整個拉提到耳下，每一邊大約進行6次。

【推薦單品】

＃伊麗莎白雅頓 八小時神奇保濕乳，45ml、售價1550元

把經典的八小時潤澤霜變得更輕盈，全新的保濕乳在2024年登場，95%的天然萃取成分，運用玻尿酸、快樂鼠尾草等植物精萃配方，讓保濕乳質地更加細緻水潤，一抹就很快可以吸收，從7月1日搶先到櫃位預約體驗，不僅可以享受15分鐘美肌療程，消費滿2000元還可以獲得來自美國最新的八小時神奇美肌棒，僅預約美肌才能擁有，非常限量。

＃OUI ORGANIC 法國絲絨玫瑰時光活膚乳，50ml、售價1650元

唯有機運用天然植萃打造出溫和有效的保養單品，活膚乳含99%天然植萃成分，包括：瑞士醉魚草萃取專利、有機向日葵籽油、有機荷荷芭油等等，結合法國有機藥劑師玫瑰萃取及有機蘆薈萃取，可以幫助肌膚迅速舒緩保濕鎖水，慶祝品牌8周年更是推出保養禮盒，一次收納精華、眼霜、乳液等單品，優惠價4580元。

＃肌研 白潤美白乳液，140ml、售價440元

肌研化妝水可以說是開架很受歡迎的單品，旗下的乳液也是很好入手的好物，裡面蘊含嚴選日本厚生省核准有效美白成分傳明酸、雙重薏仁精華搭配雙重玻尿酸，全新添加尿囊素有效幫助調理油脂，滋潤肌膚卻不會過於黏膩。