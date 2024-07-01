不吹冷氣也可以體感降溫！天然薄荷洗髮、上妝都舒緩又清爽

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

植萃草本的涼感配方，可以帶給肌膚消暑的感受，想省點電費又不想全身燥熱黏膩，不妨可以運用生活裡面的洗沐小物，讓體感瞬間降溫。

＃L’OCCITANE 草本淨涼洗髮乳，500ml、售價1300元

蘊含普羅旺斯歐薄荷精華油、天然活膚鋅，並以完美比例調和歐薄荷、佛手柑、西洋杉、薰衣草草、葡萄柚5種草本精華油與維他命原B5，95%天然純淨成分可以帶給頭皮沁涼舒緩的感受，尤其是常常戴安全帽、帽子的人，用這款絕對可以讓頭皮立刻有舒緩感。

＃高絲 美顏定格控油飾底乳（舒涼萊姆），25g、售價350元

妝前打底使用的妝前乳特別水潤保濕，帶淺綠的冰藍色基底能修飾泛紅，自動提亮肌膚色調，涼感的設計可以達到舒緩的效果，實現充滿瑩亮透明感的美肌，防水抗油成分打造持久的妝容效果，無添加礦物油、合成界面活性劑，打造清爽氣息。

＃1028 Oil Block!超控油定妝噴霧－沁涼限定版，60ml、售價350元

1028超控油定妝噴霧全台熱銷逾10萬瓶，內含甘胺酸、洋甘菊、積雪草等多重控油與舒緩成分，並添加薄荷沁涼成膜配方，細緻水霧可以迅速打造出服貼細緻妝容，迅速幫助肌膚降溫，同時抑制臉部油脂舒緩泛紅。

＃愛康 私沐涼感巾，80抽、售價359元

從涼感衛生棉起家的愛康推出多款私密處使用的單品，其中，針對夏季是婦科疾病好發的季節，更推出涼感濕巾，方便女性在如廁完之後使用，不僅可以達到降溫去除悶熱感，更是可以讓私密處維持乾淨舒爽，降低感染或是異味的狀態發生。