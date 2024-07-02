岡維拉玫瑰花瓣打造的「頂天面膜水」！學韓妞妝前濕敷抗老又貼妝

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

韓系濕敷棉超流行，在藥妝店可以說是種類多到整整一個貨架可以挑，人人在盒，不僅可以快速濕敷，更可以濕擦調理肌膚角質，快速做到肌膚保養清潔，雖然台灣不流行，但自己在家也可以運用化妝棉與濕敷水迅速濕敷，輕鬆跟上最新潮流！以下就盤點多款單品，迅速讓肌膚補滿水分，上妝更服貼持久。

＃DIOR 精萃再生玫瑰賦活露，150ml、售價5400元

可以稱之為「最頂級濕敷水」運用頂級獨家岡維拉玫瑰花瓣萃取出的岡維拉玫瑰胜肽複合物，不僅能夠幫助肌膚保濕潤澤，更可以抗老修護，搭配仿生角鯊烷超親膚補水，無添加酒精、酸類的成分，敏感肌膚也可以濕敷使用，超高效濃郁的成分打造水乳質地，當作化妝水或是「面膜水」都可以在短時間內塑造完美極致膚況。

＃KANEBO 平衡煥妍肌能水，180ml、售價1950元

KANEBO在美妝界的科技與研究，一直以來都是日本很頂尖的代表，全新品牌視覺不僅展現出都會女性的洗鍊與質感，在內容物上更是非常厲害，運用水層、油層98：2的獨家比例，可以改善僅用水不夠保濕的痛點，同時又不會過於油膩，一瓶直接完成保濕鎖水的效果，多種草本植物萃取、角蛋白保濕複合物，改善乾燥粗糙的肌膚問題。

＃ALBION 健康化妝水超霸大容量50周年限定版，485ml、優惠價3400元

ALBION健康化妝水自1974年誕生，至今依舊受到許多粉絲喜愛，身為薏仁保濕領導品牌，在近年更是導入北海道「有機北之薏仁」運用其精萃及果油，可以調節肌膚狀態，一舉拿下日本美容大賞多年化妝水冠軍寶座，更入主殿堂賞，可以說是「冠軍化妝水」，正逢50周年再度推出全新的加大限定版，日拍夜敷用起來更沒負擔，當然要擁有。