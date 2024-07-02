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懶得找朋友、總是自己看電影？5點證明妳愛上了「獨處的時光」

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▲▼ 最會冷戰3星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲以下5點就證明你愛上了「獨處的時光」。（圖／翻攝IG@TVN）

記者鮑璿安／綜合報導

還記得小時候，無論做什麼事似乎都要有個伴，然而在習慣一個人之後，以前覺得沒人陪就不想做、不敢做的事，現在都能輕鬆自如應付，甚至更喜歡這樣的生活，以下5點就證明你愛上了「獨處的時光」。

1. 找人陪本身就是一件麻煩的事

朋友很多但實際要找人時，往往這個還在加班、那個要陪男友，久而久之就覺得要找同伴實在是件麻煩事，在聯絡他們的同時，可能已經買好單人電影票、進到餐廳坐下來點了份義大利麵。突然發現原來這些事，一個人也做得到，當你沉浸在這個安靜的氛圍裡，便會越來越覺得，找個伴實在沒必要。

2. 開始做讓自己真正快樂的事

既然只有自己一個人，那麼只要自己開心就行，再也不需要為了別人妥協，看沒興趣的電影、吃不好吃的網美餐廳，可以做一些真正開心的事，比如看一個冷門的展覽、抱一堆漫畫回家當宅女，逛街也能隨自己的步調決定去留，一切都由自己的心情決定。

3. 學會面對不喜歡、害怕

一個人住在陌生的城市，親朋好友都不在附近，雖然有獨處的樂趣，但也有要面對不喜歡與恐懼的時刻，例如自己換燈泡、搬大型家具、修理堵塞的馬桶，又或者消滅蟑螂，心中再不喜歡又能怎麼辦，只能學著自己鼓起勇氣解決。

4. 一個人總是比較有效率

一個人做事時的效率，一定比兩個人甚至一群人在一起來的高，周圍的環境是安靜的，大腦也更清晰，不會被旁邊的人干擾，也不會有想去干擾旁人的心，專注在自己的工作、瑣事上，不管做什麼，你都更能掌握自己時間。

5. 一個人很自在，兩個人很美好

誰說有了男朋友就無法享受獨處時光，過了一定年紀後的情侶相處，已不再像從前總是黏緊緊，到哪都要一起，反而是學會「一個人很自在，兩個人很美好」的相處模式。一個人也活得精采，有了另一半就是多了分享的對象，以及讓彼此都變得更好的動力。

關鍵字：

單身, 獨處, 快樂, 自在, 生活

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