香氛牙膏背後的劫後餘生！重視瑣碎日常堆砌幸福人生

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

香氛牙膏，顧名思義，就是有獨特香氣的牙齒護理產品，看似沒有什麼特別，但對SELAHATIN創辦人Kristoffer Vural來說，它是一個充滿希望、能給人帶來幸福感的日常，看似平淡，卻能真正療癒人心。

Kristoffer Vural本該像是眾多的人們一樣，有著大好的人生與前景，但在他25歲正值花樣年華的年紀，卻突然中風癱瘓，突如其來的噩耗，就像是人生被按下了中止鍵，每多活一天，都變成了奢望。

在被病痛折磨長達一年的時間，Kristoffer Vural不斷接受各種治療，癱瘓住院，什麼事情都沒辦法做，對人生沒有期待，連刷牙都覺得無趣，「又是一陳不變的薄荷味」，透露出對世界的厭倦，缺乏生存的渴望。

也許是當所有念想都被剝奪，歷經人生最黑暗的低潮，才懂得「日常」才是最該珍視的幸福；Kristoffer Vural與病魔拔河1年後，終於逐漸好轉，也正是因為這場大病，讓他對於嗅覺與味覺的感知更為靈敏，也有了截然不同的看事角度。

「所有的生活日常加起來，佔據了我們生命的50%」，Kristoffer Vural說，「正因為我們需要花大量的人生去執行它，所以它並不是微不足道又平凡，是我們應該要重視的細節」。

Kristoffer Vural就將首個發想聚焦在牙膏上，一個必須得做但又無趣的儀式，從自己的記憶與體驗激發靈感，透過不同的香氣，讓刷牙有除了薄荷之外的選擇，並在2016年以祖父的名字成立SELAHATIN，至今已經發售11支不同香味的牙膏，讓人沉浸於細膩的香氛層次之餘，也開始期待每一次的刷牙體驗。

SELAHATIN今年也以瑞典的四季景緻為靈感，發想出不同香氣的四款牙膏，分別對應春夏秋冬，其中，秋季代表「Steam Will Rise裊裊」是Kristoffer Vural最喜歡的一支，杜松子、桉樹、苦橙、萊姆與小黃瓜交織的氣息，帶點蕭瑟頹喪的美感，宛如絲絲涼意輕撫過肌膚的微風。

各種食品的重口味，燒肉、大蒜、辣醬的刺激性食材，加上日夜狂歡應酬的不規律作息，但又需要完美社交，因此南韓人特別重視口腔清新，不只是刷牙，韓系品牌SALTRAIN推出口腔專用的益生菌，專利口服益生菌種及酵素乳桿菌，還有8.4％天然木糖醇、多達14種的腸道益生複合物，有助於抑制口腔和腸道壞菌，並維持身體健康。