fb ig video ETtoday search mobile

香氛牙膏背後的劫後餘生！重視瑣碎日常堆砌幸福人生

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

香氛牙膏，顧名思義，就是有獨特香氣的牙齒護理產品，看似沒有什麼特別，但對SELAHATIN創辦人Kristoffer Vural來說，它是一個充滿希望、能給人帶來幸福感的日常，看似平淡，卻能真正療癒人心。

SELAHATIN,SALTRAIN,牙膏,10X,香氛,精品,保養。（圖／品牌提供）

Kristoffer Vural本該像是眾多的人們一樣，有著大好的人生與前景，但在他25歲正值花樣年華的年紀，卻突然中風癱瘓，突如其來的噩耗，就像是人生被按下了中止鍵，每多活一天，都變成了奢望。

SELAHATIN,SALTRAIN,牙膏,10X,香氛,精品,保養。（圖／品牌提供）

在被病痛折磨長達一年的時間，Kristoffer Vural不斷接受各種治療，癱瘓住院，什麼事情都沒辦法做，對人生沒有期待，連刷牙都覺得無趣，「又是一陳不變的薄荷味」，透露出對世界的厭倦，缺乏生存的渴望。

SELAHATIN,SALTRAIN,牙膏,10X,香氛,精品,保養。（圖／品牌提供）

也許是當所有念想都被剝奪，歷經人生最黑暗的低潮，才懂得「日常」才是最該珍視的幸福；Kristoffer Vural與病魔拔河1年後，終於逐漸好轉，也正是因為這場大病，讓他對於嗅覺與味覺的感知更為靈敏，也有了截然不同的看事角度。

SELAHATIN,SALTRAIN,牙膏,10X,香氛,精品,保養。（圖／品牌提供）

「所有的生活日常加起來，佔據了我們生命的50%」，Kristoffer Vural說，「正因為我們需要花大量的人生去執行它，所以它並不是微不足道又平凡，是我們應該要重視的細節」。

SELAHATIN,SALTRAIN,牙膏,10X,香氛,精品,保養。（圖／品牌提供）

Kristoffer Vural就將首個發想聚焦在牙膏上，一個必須得做但又無趣的儀式，從自己的記憶與體驗激發靈感，透過不同的香氣，讓刷牙有除了薄荷之外的選擇，並在2016年以祖父的名字成立SELAHATIN，至今已經發售11支不同香味的牙膏，讓人沉浸於細膩的香氛層次之餘，也開始期待每一次的刷牙體驗。

SELAHATIN,SALTRAIN,牙膏,10X,香氛,精品,保養。（圖／品牌提供）

SELAHATIN今年也以瑞典的四季景緻為靈感，發想出不同香氣的四款牙膏，分別對應春夏秋冬，其中，秋季代表「Steam Will Rise裊裊」是Kristoffer Vural最喜歡的一支，杜松子、桉樹、苦橙、萊姆與小黃瓜交織的氣息，帶點蕭瑟頹喪的美感，宛如絲絲涼意輕撫過肌膚的微風。

SELAHATIN,SALTRAIN,牙膏,10X,香氛,精品,保養。（圖／品牌提供）

各種食品的重口味，燒肉、大蒜、辣醬的刺激性食材，加上日夜狂歡應酬的不規律作息，但又需要完美社交，因此南韓人特別重視口腔清新，不只是刷牙，韓系品牌SALTRAIN推出口腔專用的益生菌，專利口服益生菌種及酵素乳桿菌，還有8.4％天然木糖醇、多達14種的腸道益生複合物，有助於抑制口腔和腸道壞菌，並維持身體健康。

SELAHATIN,SALTRAIN,牙膏,10X,香氛,精品,保養。（圖／品牌提供）

►超甜！金秀賢、金智媛隔空撞牌穿「情侶裝」　粉絲狂呼：拜託原地結婚

►孔太太爆動了！時隔5年孔劉回歸時裝周帥炸　網友：44歲比玄彬還抗老

►總是存不住錢？看看你有沒有「破財稀疏眉」　超簡單2步驟改運發大財

關鍵字：

SELAHATIN, SALTRAIN, 牙膏, 10X, 香氛, 精品, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

小紅書爆紅「女團水」成本超低　喝了能瘦身又美白

小紅書爆紅「女團水」成本超低　喝了能瘦身又美白

你是交友廣泛的「孤獨病」患者嗎？懂得與自己相處享受單獨的自由

你是交友廣泛的「孤獨病」患者嗎？懂得與自己相處享受單獨的自由

金智媛挖空禮服露鎖骨太美！想喝珍奶吃芒果冰　周杰倫8月想在台辦演唱會

金智媛挖空禮服露鎖骨太美！想喝珍奶吃芒果冰　周杰倫8月想在台辦演唱會

蕾哈娜接棒莎莉賽隆引領J’adore新世代！13年前廣告仍被譽為「香水天花板」 夏季電費爆！過濾網不換、空調溫度超低都是「吃電怪獸」 夏天各種冰品好消暑！解嘴饞又不怕胖的5種吃法必學 怕擋路放角落？空氣清淨機使用5技巧　避免無效清潔又浪費電 美肌關鍵字「保濕」爆成長！連續15年、熱賣1億瓶「冠軍化妝水」COSTCO獨賣 喜歡美容油效果卻怕長痘？網路瘋傳「28油水法」清爽滋補二不誤 GODIVA冰雪女王薄荷白巧克力冰沙限量發售！絕美淺藍色冰沙加鮮奶油必喝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面