試開箱／秒速打好全臉底妝！超奶潤粉底棒趕上班、急補妝都方便

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

氣墊粉餅之所以可以大紅，就是因為解決了很多女生每天需要上妝、但無法花太長時間精心打扮的痛點，才迅速攻佔女性化妝包，最近不僅有新品牌的氣墊粉餅加入，更是有超實用的粉底棒誕生，一支完成多種妝容遮瑕需求，上妝快速又方便。

＃DIOR 迪奧超完美持久粉底棒，10g、售價2450元

向來最能體現迪奧後台專業彩妝靈魂的超完美系列，以塑造立體臉部輪廓為概念，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips終於在2024年發表全新的粉底棒，柔軟如膏壯奶油的設計，塗抹到肌膚瞬間融化，具有高遮瑕力的同時，完全不會讓人感受到底妝的厚重，簡單一層就可以迅速打造自然霧面裸妝，兩層堆疊遮瑕度更精緻，黑色霧感的包裝設計，更是質感滿分，放包包隨時補妝超省時。

＃肌膚之鑰 恆潤光采粉餅，售價4080元

對很多油性肌膚的人來說，夏天還是要粉質類的單品才夠持妝，肌膚之鑰全新的恆潤光采粉餅，妝前乳之後就可以使用，薄擦一層可以打造出透亮感的膚況，兩層則是可以遮蓋臉部瑕疵，輕鬆打造霧面質感妝效，內建高效保濕離子配方、光采智能複合物MK成分，因此即使是粉體也不會讓人感受到肌膚乾燥緊繃，同時可以達成一整天完美持久肌底。

＃Parnell 積雪草精粹霧面氣墊，15g、售價790元

南韓以純淨品牌概念起家的Parnell自從推出積雪草精粹亮白氣墊，立刻攻下開架藥妝店OLIVE YOUNG排行榜冠軍，這次再度以霧面妝效推出全新的單品，淡綠色的包裝設計簡約，添加讀家積雪草麥盧卡萃取物，上妝同時可以舒緩肌膚乾燥，同時擁有完美的妝容效果，三重粉體科技上臉完全不卡粉，遮瑕力一拍有感。