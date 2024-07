愛馬仕電影免費看！《飛馬行空》7／17上映快預約

記者林明瑋 / 台北報導

去年(2023)5月,HERMES(愛馬仕)創作的奇幻劇場《愛馬仕飛馬行空》(On the Wings of HERMES)在台北演出,時隔1年,劇場變成電影,將於指定戲院上映,透過愛馬仕的Line官方帳號預約,就能免費觀賞。去年沒看到劇場表演不用扼腕,去年看過也可以重溫,並感受電影版有什麼不同,趕緊手刀衝一波。

▲《愛馬仕飛馬行空》運用錯視手法,呈現有趣效果。



▲《愛馬仕飛馬行空》奇幻劇場中的一幕,由4個凱莉包演出的「包包四重唱」。(圖/品牌提供)

《愛馬仕飛馬行空》由知名比利時導演Jaco Van Dormael及編舞家Michèle Anne De Mey攜手打造,結合了舞蹈藝術與劇場裝置,並將愛馬仕包包、口紅等多種商品,巧妙融入其中,凱莉包會唱歌、馬兒在不同場景出現,透過錯視、比例等手法,讓自由想像無限馳騁。

導演Jaco Van Dormael堪稱鬼才,1991年執導的《托托小英雄》(Toto the Hero)奪下坎城影展金攝影獎,他的長片作品不多,但每一部都受到矚目。《愛馬仕飛馬行空》電影版(On the Wings of HERMES Movie)將於今年7月17日起於指定電影院上映,包括台北光點、華山光點、誠品松菸深夜電影院,各有不同日期與場次,如此難得的機會,選一天去看看吧!

《愛馬仕飛馬行空》電影版

預約連結:https://qrfy.io/r/H_uIqKJeLk

上映時間:

台北光點|7月17日 - 8月11日

華山光點|7月20日 - 8月11日

誠品松菸深夜電影院|8月9日 - 10日、8月23日 - 24日

精品與藝術、表演常以不同方式結合,展現多元面向,勞力士(ROLEX)支持的紐約大都會歌劇院管弦樂團日前舉辦亞洲巡演,從南韓、日本,壓軸在台北國家音樂廳演出,由勞力士代言人之一的大都會歌劇院音樂總監Yannick Nézet-Séguin擔任指揮,演奏華格納、德布西、莫扎特等作曲家的經典作品,並呈獻當代作曲家蒙哥馬利(Jessie Montgomery)的創作。

▲勞力士支持的紐約大都會歌劇院管弦樂團,日前舉辦亞洲巡演。

BALMAIN則與迪士尼電影《獅子王》(The Lion King)合作推出限定系列,歡慶動畫電影30周年,以及《獅子王:木法沙傳奇》(Mufasa: The Lion King)將於今年12月全球上映。限定系列由BALMAIN創意總監Olivier Rousteing及團隊設計,包括男女服飾及配件,7月8日在全球限定店販售,Rousteing說:「能夠參與這個合作對我而言是夢想成真,《獅子王》上映時,我只有9歲,但直到現在,已經將近30年,我閉上眼睛就能回憶起令人難以置信的音樂、畫面與情感交融,從電影中得到的感悟陪伴著我的一生。」

▲BALMAIN則與《獅子王》合作推出限定系列。