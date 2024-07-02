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愛馬仕電影免費看！《飛馬行空》7／17上映快預約

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記者林明瑋 / 台北報導

去年（2023）5月，HERMES（愛馬仕）創作的奇幻劇場《愛馬仕飛馬行空》（On the Wings of HERMES）在台北演出，時隔1年，劇場變成電影，將於指定戲院上映，透過愛馬仕的Line官方帳號預約，就能免費觀賞。去年沒看到劇場表演不用扼腕，去年看過也可以重溫，並感受電影版有什麼不同，趕緊手刀衝一波。

▲hermes飛馬行空電影。（圖／品牌提供）

▲《愛馬仕飛馬行空》運用錯視手法，呈現有趣效果。

▲hermes飛馬行空電影。（圖／品牌提供）
▲《愛馬仕飛馬行空》奇幻劇場中的一幕，由4個凱莉包演出的「包包四重唱」。（圖／品牌提供）

《愛馬仕飛馬行空》由知名比利時導演Jaco Van Dormael及編舞家Michèle Anne De Mey攜手打造，結合了舞蹈藝術與劇場裝置，並將愛馬仕包包、口紅等多種商品，巧妙融入其中，凱莉包會唱歌、馬兒在不同場景出現，透過錯視、比例等手法，讓自由想像無限馳騁。

導演Jaco Van Dormael堪稱鬼才，1991年執導的《托托小英雄》（Toto the Hero）奪下坎城影展金攝影獎，他的長片作品不多，但每一部都受到矚目。《愛馬仕飛馬行空》電影版（On the Wings of HERMES Movie）將於今年7月17日起於指定電影院上映，包括台北光點、華山光點、誠品松菸深夜電影院，各有不同日期與場次，如此難得的機會，選一天去看看吧！

《愛馬仕飛馬行空》電影版
預約連結：https://qrfy.io/r/H_uIqKJeLk
上映時間：
台北光點｜7月17日 - 8月11日
華山光點｜7月20日 - 8月11日
誠品松菸深夜電影院｜8月9日 - 10日、8月23日 - 24日

▲hermes飛馬行空電影。（圖／品牌提供）

精品與藝術、表演常以不同方式結合，展現多元面向，勞力士（ROLEX）支持的紐約大都會歌劇院管弦樂團日前舉辦亞洲巡演，從南韓、日本，壓軸在台北國家音樂廳演出，由勞力士代言人之一的大都會歌劇院音樂總監Yannick Nézet-Séguin擔任指揮，演奏華格納、德布西、莫扎特等作曲家的經典作品，並呈獻當代作曲家蒙哥馬利（Jessie Montgomery）的創作。

▲hermes飛馬行空電影。（圖／品牌提供）

▲勞力士支持的紐約大都會歌劇院管弦樂團，日前舉辦亞洲巡演。

BALMAIN則與迪士尼電影《獅子王》（The Lion King）合作推出限定系列，歡慶動畫電影30周年，以及《獅子王：木法沙傳奇》（Mufasa: The Lion King）將於今年12月全球上映。限定系列由BALMAIN創意總監Olivier Rousteing及團隊設計，包括男女服飾及配件，7月8日在全球限定店販售，Rousteing說：「能夠參與這個合作對我而言是夢想成真，《獅子王》上映時，我只有9歲，但直到現在，已經將近30年，我閉上眼睛就能回憶起令人難以置信的音樂、畫面與情感交融，從電影中得到的感悟陪伴著我的一生。」

▲hermes飛馬行空電影。（圖／品牌提供）

▲hermes飛馬行空電影。（圖／品牌提供）

▲hermes飛馬行空電影。（圖／品牌提供）

▲BALMAIN則與《獅子王》合作推出限定系列。

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愛馬仕, HERMES, 飛馬行空, ONTHEWINGSOFHERMES, On the Wings of HERMES Movie

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