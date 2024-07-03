想清涼一夏衣服材質超重要！首選亞麻、莫代爾棉都能快速散熱排汗

記者李薇／綜合報導 圖／heybiblee IG、sooyaaa__ IG、dlwlrma IG

夏季到來，外出都快要熱翻天，衣料品的選擇上更為重要，挑選比較吸濕排汗的材質，可以讓身體快速散出熱氣，避免汗水黏在身上，以下就分享5種特別適合夏季的單品，買衣服之前先了解，才能穿得舒適又涼快。

1. 棉：

棉質衣物柔軟、透氣、吸汗，對皮膚非常友好，不容易引起過敏反應，因為採用天然纖維，穿著舒適，吸濕性強，能有效吸收汗液並保持皮膚乾爽，特別適合日常穿著、休閒裝和運動服。

2.亞麻：



亞麻材質具有天然的涼爽感和良好的透氣性，可以說是夏季的理想選擇，快速排濕，穿著感涼爽，輕便舒適，具有天然的抗菌和防霉功能，但是普遍比較容易皺，要特別打理，或是晾曬的時候盡量讓衣服褲子平整，保持良好塑形。

3.莫代爾：



莫代爾纖維柔軟、光滑，有絲綢般的質感，透氣性和吸濕性優於純棉，而且質地輕盈，穿著舒適，吸濕快乾，不易變形，洗滌後保持性好，像是內衣、T恤、睡衣和輕便休閒裝很多都是用此材質製作。

4.竹纖維：



竹纖維是從竹子中提取的天然纖維，具有優異的透氣性和吸濕性，擁有天然抗菌、除臭功能，柔軟舒適，穿著感清涼，有較好的紫外線防護效果，像是內衣、運動服、T恤和休閒服都可以見到其身影。

5.聚酯纖維（Polyester）特別是吸濕排汗型：



現代技術下的聚酯纖維衣物經過特殊處理，具有良好的吸濕排汗功能，同時又很輕便耐穿、吸濕排汗快、乾燥迅速，不易皺折，易於打理，很適合拿來做運動服、健身服、戶外活動服和日常輕便穿著。

