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今夏彩妝關鍵字「透明水光」化出韓妞感！重型不重色更是新手常見關鍵

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

正式迎來夏季高溫時期，相較於以往，今年的彩妝趨勢偏向整體輪廓鮮明感，比起過往的高彩度色調，更走低調但視覺立體感明顯的風格，尤其是夏季妝感以「透明水光感」的清透自然風為主，整理5大「視覺中心化妝」公式，從立體感、氛圍感一秒提升，輕鬆畫出時下流行彩妝。

彩妝。（圖／品牌提供）

夏日妝感重點 1：打造透明玻璃感底妝，保留原生裸妝膚質

相較於過往稍微沉重柔霧底妝，夏日妝感更傾向輕透的玻璃感底妝，以接近肌膚裸色為主淡妝，重點強調保濕、水潤感肌膚，秘訣在先使用有亮度與修飾膚色飾底乳，加上打亮刷於顴骨內側、鼻梁、鼻頭打造高光透明系妝感，整體看下來會有種自然水嫩肌膚，令人很心動，後續記得再用粉底刷去慢慢調整。

彩妝。（圖／品牌提供）

夏日妝感重點 2：用原生眉刷出混血毛流立體感，提升五官輪廓

今年眉妝流行著重在「型」上，利用原本眉型簡單修整後，刷出原生毛流感，提升整體妝容立體感，像是近期流行的泰妝、韓妝都是使用這種化眉法，讓五官更深邃俐落，有種混血精緻感。

夏日妝感重點 3：誘人水光肉感唇，讓人心動不已

說到唇妝跟底妝一樣，走較低調水潤感，記得先選用唇筆勾勒上唇內側，同時修飾外圈偏深部唇部與唇峰的位置，可使妝感顯得更立體，後續再使用水潤感唇膏或唇釉畫在唇中內側，用重疊方式打造漸層感。

彩妝。（圖／品牌提供）

夏日妝感重點 4：單色系減法眼妝，為你放大眼睛輪廓

在眼妝輪廓上同樣走低彩度風格，不一定要畫好，僅需要挑選與唇色搭配的單色眼影，眼影與眼線可擇一畫，做部分點綴即可。若挑選眼影，可先用中間色打底大面積塗抹在眼窩上，以此加強層次感，後續眼窩輪廓疊上深邃色；若選擇眼線，可只畫內眼線，推薦紅棕、咖啡等色系，拉長眼型。

彩妝。（圖／品牌提供）

夏日妝感重點 5：找對正確暈染角度，做大片橫刷透明腮紅

最後的腮紅處，與第一點底妝一樣都採透明感，較重要是準備合適自己臉型大尺寸的腮紅刷，在舖色處眼下三角處做「大片」橫刷，若找不到位置可從 45 度斜上方或水平慢慢點拍上色，記得選擇的色系要跟唇彩同色系，與眼妝色調和才能令妝容更精緻。

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彩妝。（圖／品牌提供）

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彩妝。（圖／品牌提供）

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