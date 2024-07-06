林柏宏輾壓女星當北影最貴氣公子　巧搭3600萬黃鑽耳環當胸針

▲台北電影節大使林柏宏穿Gucci套裝並將PIAGET Golden Hour頂級珠寶系列鉑金黃鑽耳環轉換成胸針佩戴。（圖／記者李毓康攝）

記者陳雅韻／台北報導

第26屆台北電影節頒獎典禮今（6日）於中山堂舉行，女星們不約而同選擇鑽石項鍊搭配禮服亮麗現身，但紅毯最貴氣頭銜，竟然被包緊緊的台北電影節影展大使林柏宏奪走，他身穿Gucci滿版GG Logo的灰色套裝，以飄逸長領巾取代一般領帶，並搭配同色系手套，再巧妙將伯爵（PIAGET）約36,000,000元的Golden Hour頂級珠寶系列鉑金黃鑽耳環轉換成胸針佩戴，化身為優雅貴公子。





▲PIAGET Golden Hour頂級珠寶系列鉑金黃鑽耳環，約36,000,000元。（圖／品牌提供）

女星們則好默契選戴經典不敗的鑽石項鍊出席台北電影節頒獎典禮，以電影《小曉》拿下最佳女配角獎的陳意涵，身穿Celine平口流蘇禮服已相當閃亮，她仍華麗再華麗，戴上海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑲嵌51.9克拉美鑽的Winston Cluster系列Wreath項鍊閃爆全場。





▲陳意涵以閃亮禮服搭配海瑞溫斯頓總值約23,500,000元珠寶亮相。（圖／記者李毓康攝）





▲陳意涵戴的海瑞溫斯頓 Winston Cluster系列Wreath鑽石項鍊。（圖／品牌提供）

而年僅13歲的金馬影后林品彤競逐本屆台北電影獎「最佳女主角」，穿著白色禮服的她戴上De Beers蝴蝶造型的Portraits of Nature系列butterfly鑽石項鍊，靈動優雅的設計與她的青春氣質相得益彰。





▲年僅13歲的金馬影后林品彤角逐本屆台北電影獎最佳女主角，佩戴 De Beers鑽石珠寶出席典禮。（圖／記者李毓康攝）





▲林品彤佩戴的De Beers Portraits of Nature butterfly 18K白金鑽石項鍊，1,435,000元。（圖／品牌提供）

論今晚性感又不失優雅的裝扮，劉奕兒榜上有名，交叉帶的黑色開岔禮服於胸前開洞，盡顯她的窈窕曲線，她巧搭卡地亞（Cartier）鑲嵌鑽石與祖母綠的Unda高級珠寶手環與戒指，風格大氣；入圍最佳女配角的曾珮瑜也藉由極具分量的手環彰顯氣勢，戴著寶格麗（BVLGARI）標誌性的Serpenti手環成功吸睛。





▲劉奕兒穿性感黑色Celine禮服搭配卡地亞鑽石手環登場。（圖／記者李毓康攝）

▲劉奕兒戴卡地亞Unda高級珠寶系列手環，10,800,000元。（圖／品牌提供）





▲曾珮瑜整體造型優雅大方，穿Celine禮服巧搭寶格麗鑽石耳環與手環。（圖／記者李毓康攝）





▲曾珮瑜戴的寶格麗Serpenti系列祖母綠與鑽石手環。（圖／品牌提供）