夏日爆汗沾珠寶　簡單清潔首推柔軟乾布擦拭

▲楊紫瓊日前現身MIKIMOTO於巴黎舉辦的頂級珠寶展，佩戴點綴綠色碧璽的蝴蝶領結珍珠項鍊亮相。（圖／翻攝official_mikimoto IG）

記者陳雅韻／台北報導

炎炎夏日戴著首飾出門，不免沾染汗水，在收進珠寶盒前，最簡單的清潔方法即是使用柔軟乾布輕輕擦拭一遍，若想更進一步，可取軟刷蘸取中性肥皂水，再輕輕擦拭珠寶，接著仔細沖洗，並用軟布抹乾，不過，飾有珍珠、祖母綠或織物的珠寶例外，需更加呵護，定期送回品牌進行專業保養是最佳方法。





▲模特兒佩戴FRED珠寶，收納前可先以軟布擦拭。（圖／翻攝fredjewelry IG）

奧斯卡影后楊紫瓊日前出席日本品牌MIKIMOTO於巴黎舉辦的頂級珠寶展，佩戴點綴綠色碧璽的蝴蝶領結珍珠項鍊亮相，她所戴的華麗項鍊即是需要倍加呵護之作，因珍珠屬於含水量高的有機寶石，易受到酸或化學物質腐蝕，為避免汗水破壞珍珠的光澤，佩戴後可使用專屬軟布拭去汗水和污漬，但切記與祖母綠保養相同，都不能以軟毛刷蘸取肥皂水刷拭。





▲PIAGET提醒祖母綠珠寶可交由專業人員進行保養。（圖／翻攝piaget IG）

其實不光是夏日佩戴後的清潔保養，佩戴前也要拿捏訣竅，需髮妝完整與噴完香水後，再戴上首飾；而收納亦不能馬虎，需一件件收入專屬的收納空間，避免珠寶相互碰撞或刮花。

