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專家點出5個「防曬重點」易忽略　小心曬黑又曬老

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▲▼防曬易忽略5個重點。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季才剛開始，你是否也黑了一圈呢？要知道做好防曬，不僅能抗黑，更能延緩衰老，但一般人在防曬時常常忽略一些重點，導致防曬效果不理想，以下盤點5個容易忽略的防曬細節，檢視看看你也中了嗎？

▲▼防曬易忽略5個重點。（圖／Pexels）

#防曬產品的塗抹量不足

很多人在使用防曬霜時，塗抹的量往往不足以達到標示的防曬效果。根據專家的建議，成人的面部和頸部應使用至少5毫升的防曬霜，如果塗抹量不夠，防曬效果會大打折扣，增加皮膚受到紫外線傷害的風險。

#忽視耳朵、頸部和手部

在塗抹防曬霜時，許多人只注意臉部，忽略了耳朵、頸部和手部這些同樣暴露在陽光下的部位。這些部位的皮膚也容易受到紫外線的傷害，導致曬傷和衰老。尤其是耳朵和後頸部，因為位置不顯眼，常常被遺忘。

▲▼防曬易忽略5個重點。（圖／Pexels）

#防曬產品需要定期補塗

防曬霜的效果並非持久不變，一般在戶外活動中，每兩小時就需要重新塗抹一次。如果在游泳、出汗後，防曬效果會進一步降低，因此需要更頻繁地補塗。此外，長時間暴露在陽光下，即使使用高SPF的防曬霜，也應該定時補塗，以確保持續的防曬保護。

#防曬霜並非唯一的防曬手段

許多人依賴防曬霜來防止紫外線傷害，但其實應該採取綜合的防曬措施。穿著防曬衣物、戴帽子、戴太陽眼鏡以及在陽光最強的時段（10點至下午2點）避免暴露在陽光下，都是有效的防曬手段。此外，選擇遮陽傘或躲在樹蔭下，也可以有效減少紫外線的直接照射。

#注意不同類型的紫外線

防曬產品上的SPF（防曬係數）主要針對UVB紫外線，而UVA紫外線則能深入皮膚，造成更深層的傷害和衰老。因此，選擇具有廣譜防曬功能的產品，能同時阻擋UVA和UVB紫外線，提供更全面的防曬保護。

關鍵字：

防曬, 夏季, 曬黑, 防曬產品, 紫外線

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