6間質感「蔬食餐廳」肉食主義也愛　小小樹食、VA蔬慕吃得美味又健康

文／MENU美食誌

健康意識抬頭！肉食主義也愛的質感蔬食餐廳，沒吃過就落伍了，吃得到美味也能兼顧營養，讓身體輕鬆無負擔。

小小樹食 忠泰店

台北市中山區

店內裝潢以森林系為主，主打自然而然讓健康的飲食型態走入日常，堅持不使用加工品，食材來源相當講究。推薦小樹酪梨蔬菜佛陀碗、酪梨可頌。

▲小小樹食是人氣非常高的蔬食餐廳。（圖／美食客jen提供）

MIACUCINA MY KITCHEN 義式蔬食料理內湖店

台北市內湖區

義大利式的素食餐廳，提供各式創意蔬食無肉料理，有沙拉、義大利麵、早午餐、薄餅、鬆餅。特別推薦薄餅系列，又薄又酥脆，清爽美味。

▲MIACUCINA MY KITCHEN 義式蔬食料理推薦必點薄餅系列。。（圖／美食客levialiu提供）

HERBAN KITCHEN & BAR 二本餐廳

台北市大安區

取名於草本Herbal和都市Urban的組合，有都市內的綠洲之意。食材採用在地有機雞蛋、非基因改造的大豆和新鮮香草，推薦藜麥水果沙拉。

▲二本餐酒館。（圖／美食客CatCat提供）

BAGANHOOD蔬食餐酒館

台北市信義區

裝潢為低調有質感的深藍色系，帶有餐酒館氛圍，同時也是寵物友善餐廳。餐點選擇相當多元，推薦未來漢堡、太妃糖肉桂捲、松露野菇披薩。

▲BAGANHOOD蔬食餐酒館。（圖／美食客chenchen_vege提供）

VEGAN AMORE蔬慕

台北市大同區

裝潢華麗時尚，主打創意蔬食，充滿料理細節和設計感，每道蔬菜洋食都十分精緻，推薦青花椒綠咖哩百頁、韓式炸花椰菜和巧克力裸食派。

▲VEGAN AMORE蔬慕。（圖／美食客熊熊愛吃鬼提供）

MIANTO 艾果豐

台北市大安區

由南非女主廚經營的跨國界素食餐廳，以低碳環保、和平友愛環境為經營理念，主打自製純素西方及創意料理，推薦南非咖哩盒子。

▲MIANTO 艾果豐。（圖／美食客Jessie咖啡因•食飯•旅遊提供）

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