fb ig video ETtoday search mobile

熬夜晚睡恐傷害心臟！營養師傳授「護心5招」快學起來

>

▲▼營養師傳授「護心5招」。（圖／Unsplash）

▲長時間睡眠不足，罹患心血管疾病機率增加。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活高壓緊張，除了均衡攝取營養以外，營養師夏子雯也提醒除了注重身材，心臟也需要保健，她提醒體型偏寬廣的朋友更需要注意，貼心列舉日常照顧保養心臟5招，學起來不會錯！

#定期血脂檢查很重要

營養師夏子雯分享，35歲以上是心血管疾病的好發區間，建議大家每半年至一年做一次檢查，可了解自己的三酸甘油酯及膽固醇的數值表現，若有異常可隨時追蹤掌控。

▲▼營養師傳授「護心5招」。（圖／Unsplash）

#搞清楚血壓，定期紀錄量好量滿

她提及現代人高油飲食狀態、與家族病史、抽菸、喝酒習慣，都讓高血壓的盛行率往上攀升，建議有前述狀況的民眾，可以準備血壓計在家，定期量測紀錄狀態。

#沒睡飽，很傷「心」

根據《美國心臟協會》（AHA）近期發佈研究，一般成人建議要睡滿7至9小時，若是長時間睡眠不足，容易讓罹患心血管疾病的機率大大提升，除假日外，平日也要盡量睡飽。

▲▼營養師傳授「護心5招」。（圖／Unsplash）

#多蔬菜適量水果、維持固定運動

多補充蔬菜水果，幫助補充纖維質，養成固定運動的習慣，讓肥胖不上身。

#攝取Omega-3

除了日常可以從鮭魚、鯖魚、秋刀魚等魚類來攝取，藉由營養補充品也是一個好選項，因為Omega-3中的EPA，能有效降低血栓發生率、血液中的三酸甘油酯、幫助關節維持良好的運作，對人體有多種健康益處。

關鍵字：

心臟健康, 營養師, 血脂檢查, 高血壓, 睡眠不足

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克公告「座位保留15分鐘」阻佔位　總公司證實：是新規定

星巴克公告「座位保留15分鐘」阻佔位　總公司證實：是新規定

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

準爆！挑一隻你「喜歡的狐狸」　秒測你的人緣有多好？

喝茶真的能減肥？營養師揭秘「減少體脂肪形成」真實效果

喝茶真的能減肥？營養師揭秘「減少體脂肪形成」真實效果

你挑選另一半眼光好嗎？超準心測分析擇偶觀 你怕孤單嗎？「選一隻貓」心理測驗　秒測你的「孤獨指數」 多數分手和出軌無關！5件小事更致命「不用哄反正她會回來」 最愛推卸責任三大星座！TOP 1能拖就拖　常常讓爛事擴大到難以處理 Melody教你畫「減齡感豐唇」　唇線筆畫高一點就對了 皮膚科醫師教「0成本抗老法」　3招飲食秘訣吃出凍齡體質 熬夜晚睡恐傷害心臟！營養師傳授「護心5招」快學起來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面