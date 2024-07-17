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柯震東遭舒華粉出征「造成困擾很抱歉」　用萬寶龍筆記下討厭鬼

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▲▼ 柯震東　薛仕凌出席萬寶龍 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲柯震東（左）與薛仕凌連袂出席萬寶龍雪山木屋期間限定店開幕活動。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）歡慶經典大師傑作系列書寫工具問世100周年，今（17日）於台北信義新光三越A11，重現品牌與奧斯卡鬼才導演Wes Anderson合作宣傳短片中的雪山木屋，喚起人們的書寫熱情。演而優則導的柯震東、榮獲金鐘獎雙料視帝及釜山影展殊榮的薛仕凌一同為品牌造勢，柯震東表示：「近期重看《死亡筆記本》動畫，我上網買了一本死亡筆記本，想用萬寶龍鋼筆把我討厭的人全寫在上面。」薛仕凌聽了大笑，搞笑問：「上面有我嗎？」

柯震東近日因在人氣女團(G)I-DLE台灣成員舒華的IG留言串回3個微笑表情符號，竟引發女方粉絲不滿痛罵，湧進柯震東社群要他離舒華遠一點，他在限動更新黑底白字寫著「真多XX」，接著放上最愛動漫角色芙莉蓮配文「看好看的東西洗洗眼睛，淨化心靈」，今他回應：「我只是路過的留言，如果造成困擾我很抱歉。」撇開無謂紛爭，他為萬寶龍寫下親筆祝福，畫的圖片正是他最迷的芙莉蓮圖案。

▲▼Montblanc,LV 。（圖／公關照）

▲萬寶龍推出大師傑作The Origin系列Solitaire LeGrand鋼筆（上）91,300元，珍貴樹酯款Classique鋼筆30,900元。

▲▼Montblanc,LV 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作The Orgin系列珍貴樹酯款149鋼筆，43,900元。

薛仕凌則想使用萬寶龍鋼筆為劇本畫重點，他透露讀劇本仍習慣使用紙本，並手寫演員筆記，而今他所背的大師傑作系列購物袋，他最初以為是女性的款式，沒想到背上就愛上，尤其是綠色口袋處的白朗峰山脈稜線輪廓，相當別緻。

▲▼Montblanc,LV 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列中型購物袋，56,700元。

萬寶龍雪山木屋期間限定店即起展至7月28日，展示重新演繹品牌歷史典藏的The Origin筆款、經典大師傑作書寫工具中擷取靈感的英倫綠色調皮件、叢林綠色系口袋飾有白朗峰山脈稜線的壓印輪廓皮件等，更展出德國漢堡的MONTBLANC HAUS百年珍稀館藏，此外，萬寶龍力邀100位名人親筆寫下百周年的祝福卡片，包括張孝全、鳳小岳、姚淳耀等都感受書寫的力量。

▲▼Montblanc,LV 。（圖／公關照）

▲萬寶龍歡慶大師傑作系列百周年推出英倫綠系列皮件，（由上至下）行李袋75,600元，公文包71,800元，郵差包49,200元。

而參觀者亦有驚喜，可現場書寫主題明信片，由萬寶龍提供全球郵寄服務，若周末假日於雪山木屋拍照打卡並分享，還可免費獲得爆米花乙份；另一線上活動是加入LINE官方帳號體驗「Let’s Write寫出字我」MBTI性格筆跡測驗、預約活動參觀，可享有好友專屬限量驚喜。

▲▼Montblanc,LV 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列英倫綠行李吊牌，6,800元。

更多精彩皮件

LV（Louis Vuitton，路易威登）於男性配件也有精彩新作，由「菲董」Pharrell Williams操刀設計的2024 秋冬男裝秀「Paris to VA」中，以工裝造型為核心的膠囊系列，探索美國西部工裝的起源，款式包括服飾、限量版Keepall 50 Toolbox包款以及與Timberland 合作的靴款。當中定價83萬元的Keepall 50 Toolbox包，以美國工裝起源的工具箱為原型，採用天然皮革製成並保留了皮革的質樸質感，包身設計多個口袋並裝飾鉚釘，內襯為塗層Monogram帆布，此外，還包含了一個刻著美國西部工作靴圖案的鋼製酒瓶和煙盒，再裝飾一條紅色絲巾，更為搶眼。

▲▼Montblanc,LV 。（圖／公關照）

▲由「菲董」Pharrell Williams操刀設計的LV 2024 秋冬男裝秀「Paris to VA」，發表工裝造型為核心的膠囊系列。（圖／LV提供，以下同）

▲▼Montblanc,LV 。（圖／公關照）

▲LV Keepall 50 Toolbox包款，830,000元。

►LV Café貴婦百貨開張　經典圖騰躍上甜點好誘人

►昆凌穿香奈兒舊鞋露美腿　難駕馭鞋款易變「綁肉粽」悲劇

 

關鍵字：

柯震東, 薛仕凌, Montblanc, 萬寶龍, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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