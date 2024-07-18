壓力大快吃！營養師曝4種「抗憂鬱食物」　吃出快樂好心情

▲營養師分享4類能幫助調節情緒、紓緩壓力的食物。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

現代人生活忙碌、步調快，不少人經常會感到壓力大，長期下來不僅會使心情持續低落，甚至會影響身體健康、產生憂鬱。營養師周麗就表示，壓力、壞心情其實是可以「被吃掉」的！適當補充以下4種會讓人感到快樂的「抗憂鬱食物」，能幫助舒緩、調節情緒，趕走憂鬱不開心。

Top 4：雞肝、鴨肝（抗憂鬱評分31%）



動物肝臟含有豐富的維生素B12，研究發現，憂鬱症患者血清維生素B12濃度比健康人群低，而血清維生素B12濃度越低，憂鬱的程度越嚴重，攝取維生素B12可以幫助降低憂鬱患病風險率，心情差或壓力大的時候，吃一點滷雞肝、滷鴨肝，或是喝點鴨血湯，會有所幫助。

Top 3：牡蠣（抗憂鬱評分56%）



牡蠣中含有豐富的Omega-3多元不飽和脂肪酸和鋅，Omega-3多元不飽和脂肪酸作為一種必須脂肪酸，是大腦細胞膜的重要組成成分，能改善大腦的海馬功能。國外有一項雙盲實驗，將參與實驗的重度憂鬱症患者隨機分為兩組，發現有補充Omega-3多元不飽和脂肪酸的那一組，在憂鬱、睡眠、焦慮特徵以及情緒調節症狀上都得到改善。

另外，也有研究發現，憂鬱症患者血清的鋅含量，明顯低於健康人群，並且和憂鬱呈現負相關的關係。補充鋅，可以幫助減少憂鬱、沮喪、憤怒等這些負面情緒。

所以多吃富含Omega-3多元不飽和脂肪酸和鋅這兩種營養素的食物，能幫助趕走不開心。像是貽貝（抗憂鬱評分28%）、蛤蜊（抗憂鬱評分30%）也是富含鋅和Omega-3多元不飽和脂肪酸的食物，抗憂鬱的作用與牡蠣類似，平時可以把含有牡蠣、花蛤、貽貝等的料理換著吃。

Top 2：柚子（抗憂鬱評分69%）



柚子中含有豐富的維生素C，有研究表明，補充維生素C可以產生抗憂鬱作用，並且改善情緒。除了柚子，能起到相同效果的還有木瓜（抗憂鬱評分31%）、檸檬（抗憂鬱評分31%）、草莓（抗憂鬱評分31%）。

Top 1：菠菜（抗憂鬱評分97%）



葉酸作為憂鬱的檢測指標，可以直接或間接參與神經傳導物質的合成，如果葉酸缺乏，會引起神經傳導物質的合成不規律，導致憂鬱發生。與菠菜有類似作用的食物還有芥菜或甜菜（抗憂鬱評分76%～93%）、萵苣（抗憂鬱評分74%～99%），像是豬肝菠菜湯、炒芥菜或涼拌萵苣等都是好吃又補葉酸的菜餚。

